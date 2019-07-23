Aracında hırsız var sandı, 'ayı' çıktı

ABD’de bir adam, aracından gelen sesler üzerine, seslerin nedenini öğrenmek için hemen aracına koştu. Adam, aracında hırsız olduğunu düşünürken, araçta 'ayı' olduğunu gördü. Yaşanan o anları ise adamın kardeşi kaydetti.