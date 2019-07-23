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Aracında hırsız var sandı, 'ayı' çıktı
Aracında hırsız var sandı, 'ayı' çıktı
ABD’de bir adam, aracından gelen sesler üzerine, seslerin nedenini öğrenmek için hemen aracına koştu. Adam, aracında hırsız olduğunu düşünürken, araçta 'ayı' olduğunu gördü. Yaşanan o anları ise adamın kardeşi kaydetti.
23 Temmuz 2019 Salı 09:52
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.