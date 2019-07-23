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Aracında hırsız var sandı, 'ayı' çıktı

Aracında hırsız var sandı, 'ayı' çıktı
ABD’de bir adam, aracından gelen sesler üzerine, seslerin nedenini öğrenmek için hemen aracına koştu. Adam, aracında hırsız olduğunu düşünürken, araçta 'ayı' olduğunu gördü. Yaşanan o anları ise adamın kardeşi kaydetti.
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