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Aracından kağıda emdirilmiş 1,8 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı

Antalya'da, İ.Ö.'nün (25) kullandığı aracın bagajından, 21 adet A4 kağıda emdirilmiş bonzai çıktı. İçimliği 25 TL'den satıldığı belirtilen uyuşturucunun toplam bedelinin yaklaşık 1 milyon 850 bin TL olduğu kaydedildi.
Aracından kağıda emdirilmiş 1,8 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı

Olay, 28 Kasım tarihinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6225 Sokak üzerinde meydana geldi. İstanbul plakalı otomobilde biri kadın iki kişinin uyuşturucu madde sattığı ihbarını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, plakası belirlenen aracı takibe aldı. Mahalle arasında durdurulan otomobildeki İ.Ö. ve G.K.'nin GBT sorgusunda, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmaktan’ kayıtları olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin kiralık olduğunu söylediği araçta narkotik köpeği desteği ile arama yapıldı. Aramada, otomobilin farklı bölümlerinde metamfetamin ve bonzai uyuşturucu maddeleri bulundu. Otomobilin bagaj kısmında çıkan 21 adet A4 kağıda emdirilmiş bonzainin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 850 bin TL olduğu kaydedildi. Bir içimliği 25 TL'den satılan uyuşturucu maddenin toplamda 75 bin içimlik olduğu ifade edildi.

‘50 LİRA HARÇLIKLA GEÇİNİYORUM’

Emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edilen İ.Ö. ve G.K., nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadelerinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönündeki suçlamaları reddetti. G.K.'nin kız arkadaşı olduğunu ifade eden İ.Ö., “Ben ailemden aldığım 50 lira harçlıkla geçiniyorum. Aracın ön tarafında bulunan 2,1 gram metamfetamin ile 21 adet A4 diye tabir edilen kağıda emdirilmiş bonzai bana aittir. Bunları kız arkadaşımla birlikte içiyorum. Diğer bonzai ise bana ait değil" dedi.

2 şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler incelenmek üzere adli tıpa gönderildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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