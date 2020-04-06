  • BIST 90.994
  • Altın 355,128
  • Dolar 6,7508
  • Euro 7,2924
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 14 °C
»

Aracını park etmeye çalışırken havuza düştü

Bursa'da, Vedat D., oturduğu sitenin otoparkına park etmeye çalıştığı aracıyla havuza düştü. Hastaneye kaldırılan Vedat D.'nin, yapılan kontrollerde 1.96 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
Aracını park etmeye çalışırken havuza düştü

Kaza, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Akşam saatlerinde işten çıkan Vedat D., 16 DP 323 plakalı hafif ticari aracına binerek evine gitti. Site içerisinde aracını park etmeye çalışan Vedat D., arkasındaki havuzu fark edemeyince, aracıyla birlikte havuza düştü. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vedat D., kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, havuza düşen aracı vinçle çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Vedat D., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, Vedat D.'nin 1.96 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boris Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme06 Nisan 2020 Pazartesi 11:03
  • Kırıkkale'de evde kalanlara seyyar konser06 Nisan 2020 Pazartesi 10:57
  • Japonya'da olağanüstü durum ilanı hazırlığı06 Nisan 2020 Pazartesi 10:49
  • Kazancı: Güvenilir haber aktarma mücadelemizi 100 yıl boyunca olduğu gibi kararlılıkla sürdüreceğiz06 Nisan 2020 Pazartesi 10:46
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab ile telefonda görüştü06 Nisan 2020 Pazartesi 10:46
  • Bakan Koca, İstanbul'daki başhekimler ve sağlık yetkilileri ile görüştü06 Nisan 2020 Pazartesi 10:35
  • Öğrencileri için mutfağını stüdyoya çevirdi06 Nisan 2020 Pazartesi 10:33
  • Kilosu 130 lira olan kuzugöbeği, tezgahta yarım saatte tükeniyor06 Nisan 2020 Pazartesi 10:25
  • Güneş enerjisiyle muz üretimi06 Nisan 2020 Pazartesi 10:19
  • Sahilde yürüyüş pahalıya patladı06 Nisan 2020 Pazartesi 09:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti