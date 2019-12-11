  • BIST 108.141
  • Altın 273,832
  • Dolar 5,8023
  • Euro 6,4308
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 8 °C
»

Araçlar hurda oldu: Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'da, minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Araçlar hurda oldu: Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'da yürekleri dağlayan bir kaza meydana geldi.

Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu-İnebolu arasındaki yolun Seydiler ilçesi Yayla mevkiinde meydana geldi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ve buzlanma meydana gelen yolda İnebolu yönüne giden Cafer Kızıldağ yönetimindeki 37 SE 563 plakalı çakıl yüklü TIR, karşı yönden gelen Salih Emik'in kullandığı 37 BF 334 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR, devrildi. Minibüs ise hurda yığınına döndü.

Minibüs sürücüsü Salih Emik ile yanında bulunan Saliha Genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste ağır yaralanan Ahmet Genç (9) de kaldırıldığı Kastamonu Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Minibüste bulunan Kerim Emik ve TIR sürücüsü Cafer Karadağ, hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Refüj demirleri vücutlarına saplandı11 Aralık 2019 Çarşamba 10:02
  • Sultangazi'de çanta içinde sokağa bırakılan 15 günlük bebek bulundu11 Aralık 2019 Çarşamba 10:00
  • Depreme böyle yakalandılar: O anlar anbean görüntülendi11 Aralık 2019 Çarşamba 09:52
  • MHP’li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı11 Aralık 2019 Çarşamba 09:49
  • Çakar savunması: Mafya babalarının çakarlı arabası var11 Aralık 2019 Çarşamba 09:42
  • Düğmeye basıldı: Özel okullara koruma kalkanı11 Aralık 2019 Çarşamba 09:41
  • Balıkesir dün geceden bu yana 70 kez sallandı11 Aralık 2019 Çarşamba 09:37
  • Operasyonlar peş peşe geldi: Çok sayıda kişi gözaltında11 Aralık 2019 Çarşamba 09:36
  • Türkiye ve dünya gündemi 11 Aralık 2019 Çarşamba11 Aralık 2019 Çarşamba 09:33
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 11 Aralık 2019 - ASKİ11 Aralık 2019 Çarşamba 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti