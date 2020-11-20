  • BIST 1.324
  • Altın 459,581
  • Dolar 7,6220
  • Euro 9,0363
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 4 °C
»

Araçlara ücretsiz dezenfekte 

Kahramankazan Belediyesi, Mart ayından bu yana kurduğu mobil araç dezenfeksiyon istasyonunda vatandaşların özel araçları ile servis ve toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte ediyor.
Araçlara ücretsiz dezenfekte 

Kahramankazan Belediyesi, Koronavirüse karşı açtığı savaşı tüm yönleriyle sürdürüyor. Belediyenin bu kapsamda geçen mart ayında vatandaşların özel araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte ettirebilmesi için kurduğu mobil araç dezenfeksiyon istasyonu hizmet vermeye devam ediyor.

İstasyonda vatandaşların özel araçları ile servis ve toplu taşıma araçları da ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor. 

kahramankazanda-arac-dezenfeksiyon-unitesi-(2).jpg

Araçlarda hijyen sağlanıyor
Salı Pazarı içerisine kurulan mobil araç dezenfeksiyon istasyona başvuran vatandaşlar burada araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte ettirebiliyor. İstasyonda görevli personeller araçları baştan aşağı dezenfekte ederek, virüsten arındırıyor. Belediye ayrıca yine bu istasyona başvuran toplu taşıma araçları, servisler, resmi kurum araçlarını da dezenfekte ediyor. Araç dezenfeksiyon istasyonu, salı günleri hariç hafta içi her gün vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor. İstasyonda haftalık ortalama 250 özel araç, servis ve toplu taşıma aracıma hizmet veriliyor. Belediye ayrıca, ilçedeki ortak kullanım alanları, okullar, camiler, parklar, cadde ve sokaklar, kurumlar, bankalar başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte ediyor. 

kahramankazanda-arac-dezenfeksiyon-unitesi-(10).jpg

Hep birlikte yeneceğiz
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak Koronavirüse açtıkları savaşı tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek, tüm alanlarda mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Başkan Oğuz, “Belediyemiz bu konuda seferber olmuş durumda. Vatandaşlarımızdan paniğe kapılmadan açıklanan tedbirlere uymalarını ve zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını rica ediyorum. Vatandaşlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. İstasyonumuza aracı olan tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte yapacağız ve virüsü hep birlikte yeneceğiz. Birlikte başaracağız” diye konuştu.

kahramankazanda-arac-dezenfeksiyon-unitesi-(5).jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sokaklar asfaltlanıyor21 Kasım 2020 Cumartesi 00:27
  • Altındağ, yeni yollarına kavuşuyor20 Kasım 2020 Cuma 06:04
  • Hurdacılar Hatıra Ormanı büyüyor20 Kasım 2020 Cuma 06:02
  • Kahramankazan Belediyesi personeli sağlık kontrolünden geçti20 Kasım 2020 Cuma 06:01
  • Sincan Belediyesi'nden akıllı belediyecilik hizmeti20 Kasım 2020 Cuma 06:00
  • Son Gün 30 Kasım 20 Kasım 2020 Cuma 05:37
  • İyiliğin Başkenti: Ankara20 Kasım 2020 Cuma 04:32
  • Mamak Belediyesi, İzcilik okulu kurdu20 Kasım 2020 Cuma 03:37
  • 10 bin lale dikildi20 Kasım 2020 Cuma 02:36
  • “Başak Projesi”ne yoğun ilgi20 Kasım 2020 Cuma 01:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti