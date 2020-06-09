  • BIST 109.276
  • Altın 375,770
  • Dolar 6,7938
  • Euro 7,7126
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 31 °C
»

Araçlarla ilgili tüm bilgilere e-Devlet'ten 'tek tıkla' ulaşılabilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşabileceği yeni "Araçlarım" hizmetiyle vatandaşların hiçbir yere gitmeden birçok bilgiyi tek ekran üzerinden görüntüleyerek ödeme işlemlerini yapabileceğini bildirdi.
Araçlarla ilgili tüm bilgilere e-Devlet'ten 'tek tıkla' ulaşılabilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-Devlet üzerinden daha önce araçlarla ilgili 15 farklı hizmet için ayrı sayfalarda işlem yapıldığını söyledi.

Yapılan çalışmayla önemli bir kolaylık sağlanacağını anlatan Koç, bu kapsamda vatandaşların, araçlarıyla ilgili farklı kurumlarca yürütülen hizmetlere e-Devlet'te yer alacak "Araçlarım" bölümü üzerinden rahatlıkla ulaşabileceğini vurguladı.

Koç, e-Devlet'ten araçlara ilişkin yapılan sorgulama verilerine değinerek "Araç plakasına yazılan cezalara yönelik sorgulama 83 milyondan fazla, araç sorgulama işlemi yaklaşık 25 milyon, HGS hesap bilgileri sorgulama işlemi de yaklaşık 18 milyon defa yapıldı. Yıl içerisinde yoğun olarak kullanılan bu hizmetlere artık tek bir noktadan ulaşılabilecek." ifadelerini kullandı.

Tüm ödemeler kolaylıkla yapılabilecek
Daha önce Gelir İdaresi Başkanlığı altında kimlik doğrulamayla ulaşılabilen hizmetlerin de artık aynı sayfada görüntüleneceğini aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız, 'Araçlarım' hizmetiyle hiçbir yere gitmeden sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi ve borç durumu gibi birçok bilgiyi tek ekran üzerinden görüntüleyerek bunlara ilişkin ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ödeme işlemleri için özel bir hizmet sayfası da hazırlandı. Araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm raporlarını inceleyebilecek. Artık 'Araçlarım’ sayfasında gözüken tüm ceza ödemeleri kolaylıkla yapılabilecek."

Öte yandan birbirleriyle alakalı hizmetler için de benzer hizmet sayfalarının geliştirileceğine dikkati çeken Koç, e-Devlet kullanımının her geçen gün daha pratik ve etkin olmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Koç, 5 binden fazla hizmetin yer aldığı e-Devlet Kapısı’nda her geçen gün yeni hizmetleri etkin kılarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı09 Haziran 2020 Salı 17:58
  • Hamas liderinden Arap ve İslam ülkelerine 'İsrail'in ilhak planıyla mücadele' çağrısı09 Haziran 2020 Salı 17:53
  • Araçlarla ilgili tüm bilgilere e-Devlet'ten 'tek tıkla' ulaşılabilecek09 Haziran 2020 Salı 17:51
  • Hindistan'da en yüksek Kovid-19 vakası kayda geçti09 Haziran 2020 Salı 17:43
  • Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı09 Haziran 2020 Salı 17:42
  • Bakanlar Kurulu toplanacak, Erdoğan açıklama yapacak09 Haziran 2020 Salı 16:54
  • Titan Satürn'den sanılandan 100 kat daha hızla uzaklaşıyor09 Haziran 2020 Salı 16:52
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker İsmail Anayurt'un ailesine başsağlığı mesajı09 Haziran 2020 Salı 16:41
  • BAE'nin Libya'da darbecilere desteği görüntülendi09 Haziran 2020 Salı 16:14
  • Bakan Dönmez: Yunanistan'ın çabaları sonuç getirmez09 Haziran 2020 Salı 16:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti