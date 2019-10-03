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Araçta sigara cezasına Erbakan’dan çarpıcı tepki

Hükümet’in araçta sigara içilmesini yasaklaması, içenlere ceza kesmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan çarpıcı bir eleştiri geldi. Erbakan, ironi yaparak “Hükümet tekeden süt çıkartıyor” dedi.
Araçta sigara cezasına Erbakan’dan çarpıcı tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, araçta sigara yasağını çok çarpıcı sözlerle eleştirdi. Erbakan, Hükümet'in tekeden süt çıkardığını söyledi! 

UYUŞTURUCU ALMIŞ BAŞIN GİDİYOR...

Araçta sigara cezası konusunda sözlerine “Güler misin ağlar mısın” diye başlayan Erbakan, şöyle devam etti:

“Bu ülkede esrar ve eroin kullanım yaşı 12’lere düşmüş. Neredeyse okul kantinlerinde satılabilir hale gelmiş. Bu ülkede çoluk çocuk sokaklarda sigara tüttürüyor. Hiçbir yaptırım yok. Sigara dışında hayatımızdaki 100 çeşit kansorejenle bu devlet uğraşmıyor, tam tersine kanserin en önemli sebeplerinden biri olarak gösterilen GDO’lu ürünlerin ithal edilmesine izin veriyor. Ondan sonra da gitmişler arabada sigara içenlerle uğraşıyorlar. Hiç boşuna uğraşmayın kimseye yutturamazsınız, sizin derdiniz milletin sağlığı değil hazineye tahsilat yapmak.”

ERBAKAN HOCAMIZIN "TEKEDEN SÜT ÇIKARMA" SÖZÜNÜ YANLIŞ ANLAMIŞLAR

Devletin vatandaşa 30 bin dolarlık bir arabayı vergilerle 100 bin dolara sattığını, ardından o araç için yüklü motorlu taşıtlar vergisi aldığını, ardından o arabanın kullandığı 3 liralık benzini vergilerle 7 liraya sattığını, o arabanın içinde içilen 5 liralık sigarayı vergilerle 20 liraya sattığını, yetmeyip şimdi de araba içinde sigara içilmesine ceza kestiğini söyleyen Erbakan “Bu hükümet gerçekten de çok becerikli.  Neden becerikli? Bir sigara ve bir arabadan bu kadar tahsilat yapmayı başka bir hükümet beceremezdi de onun için. Erbakan hocamızın tabiriyle tekeden süt çıkartıyorlar. Erbakan hocamızın derslerine katıldıkları belli oluyor ama tekeden süt çıkarma sözünü maalesef yanlış anlamışlar” diye konuştu.


 

Gazeteilksayfa.com

 

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