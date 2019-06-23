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Araklı'daki sel felaketinde ölen sayısı 8'e yükseldi

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen selde kaybolanlardan birinin daha cesedine ulaşıldı. Sel felaketinde ölen sayısı 8'e yükseldi. Kayıp iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor...
Araklı'daki sel felaketinde ölen sayısı 8'e yükseldi

Araklı ilçesinden sel ve heyelan sonucu sulara kapılarak kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.  Böylece sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükselirken, kayıp 2 kişi için arama ve kurtarma çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.

Sel ve heyelan sonucu bölgede arama kurtarma ekiplerince bulunan cenazenin, kime ait olduğu belirlenmeye çalışılıyor.

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen selde kaybolanlardan birinin daha cesedine ulaşıldı.

Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde 18 Haziran Salı günü öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış sonucu oluşan sel ve heyelanın ardından yürütülen arama çalışmalarının altıncı gününde, bir erkek cesedi daha bulundu.

Mahallelerin altından geçen dere yatağı yanında bulunan cesetle birlikte ölü sayısı 8'e yükseldi.

Kayıp 2 kişinin bulunması için JAK timlerinin yanı sıra Trabzon ve Samsun AFAD, Jandarma, Sahil Güvenlik, Rize-Artvin Deniz Polisi, UMKE, AKUT, Türk Kızılay, 112 Acil, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, TİSKİ ve Fen İşleri Müdürlüğü, Araklı Belediyesi, DSİ ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden toplam 343 personel çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalara, iş makinelerinin yanı sıra 2 helikopter ve bir kadavra köpeği katılıyor.

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