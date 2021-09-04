  • BIST 1.468,670
  • Altın 487,88
  • Dolar 8,2880
  • Euro 9,8200
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 22 °C
»

Aralarında kritik isimlerin olduğu çok sayıda PKK'lı öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen hava harekatlarında aralarında PKK/KCK'nın sözde sorumlularının da bulunduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Aralarında kritik isimlerin olduğu çok sayıda PKK'lı öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdi. Gara bölgesine icra edilen hava harekâtlarında 7 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Hava harekâtları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünün sözde Kadın Yapılanması Sorumluları, Akademiler Yürütme Sorumlusu, Suikast Okulu Sorumlusu ve Dış İlişkiler Sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz!"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de denizden ceset çıkarıldı04 Eylül 2021 Cumartesi 10:56
  • Milyonlarca çalışanı ilgilendiren tavsiye kararı! İdari izinli sayılsın04 Eylül 2021 Cumartesi 10:55
  • Çanakkale açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı04 Eylül 2021 Cumartesi 10:52
  • Sakarya'da 7 araç birbirine girdi: 10 yaralı04 Eylül 2021 Cumartesi 10:51
  • Aşı olmayan yolculara PCR testi zorunluluğu04 Eylül 2021 Cumartesi 10:50
  • Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var04 Eylül 2021 Cumartesi 10:49
  • Türkiye'den WhatsApp’a ceza! 3 ay süre verildi04 Eylül 2021 Cumartesi 09:42
  • Detaylar belli oldu Yolculuk yapacaklar dikkat! Zorunlu olacak04 Eylül 2021 Cumartesi 09:41
  • Hatay Valisi Doğan'dan Samandağ sahilindeki kirliliğe ilişkin açıklama: Bütün tedbirleri alıyoruz04 Eylül 2021 Cumartesi 09:15
  • Muş'ta PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş 49 el yapımı patlayıcı bulundu04 Eylül 2021 Cumartesi 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti