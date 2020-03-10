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Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı

Geçen yılın aralık ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklandı. Buna göre, aralık ayında işsizlik oranı yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.
Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Geçen yılın aralık ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklandı. Buna göre, aralık ayında işsizlik oranı yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

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