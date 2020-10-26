Aralıksız denetimlerde gece mesaisi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği’ne gönderilen “Koronavirüs Denetimleri” kapsamında başlatılan maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri, Mamak’ta aralıksız devam ediyor.

“Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Akdere, Dereboyu ve Tuzluçayır mahallelerinde iş yerlerine ve vatandaşlara yönelik gece denetiminde bulundu. Denetimlerde, esnaflar ve vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı. Başkan Köse, kurallara uyan esnafa ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kola takılan maske işe yaramaz

Emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerinin ortak çalışmasıyla Mamak’ta uygulamalara aralıksız devam edildiğini kaydeden Başkan Köse, “Denetimlerdeki amacımız halkımızı bilinçlendirmek ve uyarılarda bulunmak. Kola takılan maske işe yaramaz. Maskenin doğru bir şekilde takılması gerekiyor. Maskemizi takarak, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edersek hayatımız normalleşecektir. El ele vererek virüsü yeneceğiz inşallah” dedi.