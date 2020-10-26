  • BIST 1.144
  • Altın 495,057
  • Dolar 8,0690
  • Euro 9,5402
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 14 °C
»

Aralıksız denetimlerde gece mesaisi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği’ne gönderilen “Koronavirüs Denetimleri” kapsamında başlatılan maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri, Mamak’ta aralıksız devam ediyor. 
Aralıksız denetimlerde gece mesaisi

“Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Akdere, Dereboyu ve Tuzluçayır mahallelerinde iş yerlerine ve vatandaşlara yönelik gece denetiminde bulundu. Denetimlerde, esnaflar ve vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı. Başkan Köse, kurallara uyan esnafa ve vatandaşlara teşekkür etti.

dsc_6058.jpg

Kola takılan maske işe yaramaz

Emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerinin ortak çalışmasıyla Mamak’ta uygulamalara aralıksız devam edildiğini kaydeden Başkan Köse, “Denetimlerdeki amacımız halkımızı bilinçlendirmek ve uyarılarda bulunmak. Kola takılan maske işe yaramaz. Maskenin doğru bir şekilde takılması gerekiyor. Maskemizi takarak, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edersek hayatımız normalleşecektir. El ele vererek virüsü yeneceğiz inşallah” dedi.

dsc_6172.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Halka açıldı - Bağa gel bostana gel26 Ekim 2020 Pazartesi 02:34
  • Ankara'da su samuru görüntülendi26 Ekim 2020 Pazartesi 01:36
  • Cumhuriyet Kulesi'nin mimarı için başsağlığı mesajı26 Ekim 2020 Pazartesi 00:45
  • Başkan Şimşek'ten taksilere siperlik26 Ekim 2020 Pazartesi 00:32
  • Türkmenistan ile iş birliği adımı atıldı24 Ekim 2020 Cumartesi 06:01
  • Kahramanlıkları unutulmayacak24 Ekim 2020 Cumartesi 04:36
  • Muhtarlarla buluştu24 Ekim 2020 Cumartesi 03:34
  • Sevimli patiler sahipsiz değil24 Ekim 2020 Cumartesi 02:33
  • 29 Ekim coşkusu konserle yaşanacak24 Ekim 2020 Cumartesi 01:30
  • Kaymakam’dan Sitelere Ziyaret23 Ekim 2020 Cuma 06:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti