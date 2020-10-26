Aralıksız denetimlerde gece mesaisi

“Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Akdere, Dereboyu ve Tuzluçayır mahallelerinde iş yerlerine ve vatandaşlara yönelik gece denetiminde bulundu. Denetimlerde, esnaflar ve vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı. Başkan Köse, kurallara uyan esnafa ve vatandaşlara teşekkür etti.
Kola takılan maske işe yaramaz
Emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerinin ortak çalışmasıyla Mamak’ta uygulamalara aralıksız devam edildiğini kaydeden Başkan Köse, “Denetimlerdeki amacımız halkımızı bilinçlendirmek ve uyarılarda bulunmak. Kola takılan maske işe yaramaz. Maskenin doğru bir şekilde takılması gerekiyor. Maskemizi takarak, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edersek hayatımız normalleşecektir. El ele vererek virüsü yeneceğiz inşallah” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.