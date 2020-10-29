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Arama kurtarma eğitimleri hem afet bölgesinde hem doğada hayat kurtarıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) arama kurtarma eğitimleri, enkaz altında mahsur kalanların olduğu gibi doğada kaybolanların da hayatını kurtarıyor.
Arama kurtarma eğitimleri hem afet bölgesinde hem doğada hayat kurtarıyor

AFAD, "Afetlerde Türkiye'nin ortak gücü" anlayışıyla, afet yönetimi faaliyetlerinin planlanması, hayata geçirilmesi, yönlendirilmesi ve koordine edilmesi noktasındaki çalışmalarını son yıllarda artırdı. Birçok kamu kurumu, meslek grubu ve vatandaş, afetle etkin mücadele için katıldıkları eğitimlerde AFAD ekiplerinin tecrübelerinden istifade ediyor.

Bu kapsamda, İstanbul AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde hem işin uzmanlarına hem de gönüllülerine arama kurtarma eğitimleri veriliyor. Olası afet bölgelerinde yapılması gerekenlerin anlatıldığı özel eğitimlerde, doğada kaybolmuş, sele kapılmış ya da bir yere sıkışmış kişilerin kurtarılması senaryoları da canlandırılıyor.

İşin profesyonellerinden eğitim alan kişiler, bazen enkaz altında ya da su kuyusunda sıkışan bir bedeni çıkarmayı öğrenirken, kimi zaman tırmanma kulesine tırmanıyor ya da enkaz bölgesinde sismik dinleme yapıyor.

Kursiyerler aynı zamanda afet bölgesinde beslenme, barınma ve ısınma ihtiyaçlarının karşılanması seferberliği hakkında bilgi ediniyorlar.

"27 bin kişiye arama kurtarma eğitim verildi"
Doğal Afet Arama Kurtarma Eğitmeni Mustafa Kaya, AA muhabirine, yürütülen faaliyetler kapsamında 7'den 70'e herkeste afet bilinci farkındalığı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Afet kadar yanlış müdahalenin de can kayıplarına yol açabileceğini belirten Kaya, afet eğitim almamış kişilerde olası afet bölgelerinde yoğunluk oluşturmamalarını istedi.

Eğitimsiz kişilerin enkaz alanına düşünmeden girmesinin yanlış olduğuna vurgu yapan Kaya, bina tamamen çökmemişse artçı sarsıntıda binanın tamamen çökebileceğine ve kurtarma ekiplerinin de enkaz altında kalabileceğine işaret etti. 

"1999'dan bu yana 27 bin kişiye arama kurtarma eğitim verildi. Enkaza doğru şekilde müdahale ne demek 27 bin kişiye aktarıldı." diyen Kaya, bu kişilerin de çevresine bu bilgileri aktardığına değindi.

Kaya, kentsel arama kurtarma eğitimlerinin 5 hafta, hafif arama kurtarma eğitimlerinin ise 5 gün sürdüğünü dile getirdi.

Enkazdan ilk çıkarılan kişilerin yüksek oranda eğitim almış yakınlarınca kurtarıldığını aktaran Kaya, geri kalanların profesyonel ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldığını ifade etti.

"Her aileden bir kişinin mutlaka bu eğitime katılması gerektiğini düşünüyorum"
Beklenen İstanbul depreminde birçok binanın yıkılacağının öngörüldüğüne dikkati çeken Kaya, "Onun için hemen hemen her aileden bir kişinin mutlaka bu eğitime katılması gerektiğini düşünüyorum. Bireysel de ekip olarak da bu eğitimleri alabilirler." diye konuştu.

Birçok deprem ve göçük alanında çevredeki insanlara söz geçirmeye çalıştıklarını, bu durumun da zaman kaybına yol açtığını vurgulayan Kaya, çevredeki vatandaşların arama kurtarma çalışmaları yapıldığı sırada sessiz ve sabit durmalarının önemli olduğunu ifade etti.

Kaya, "Sismik akustik dinleme cihazlarımızı kullanırken çevredeki vatandaşların da bu hassasiyeti göstermeleri gerekiyor ki enkaz altındaki o küçük kıpırdamaları bize duyurabilecek o ses aralığına getirecek cihazlardan daha net ses alalım, ki bir an önce kazazedeye ulaşalım ve doğru müdahaleler yapalım. Aksi takdirde dışarıdan gelen sesler bize doğru bilgiyi aktarmayacak. Cihazda dışarıdan gelen sesleri duyacağız ve yanlış işlemler yapmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Merkezde eğitim almış kişilerin aynı zamanda AFAD'ın arama kurtarma gönüllüsü olduğunun altına çizen Kaya, geçen sene İstanbul'da kaymakamlıkların da desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalarla her mahallede en az 10 kişinin arama kurtarma eğitimi aldığını hatırlattı.

Kaya, kentte acil müdahalelere öncü olarak gidebilecek 12'şer kişilik grupların nöbet tuttuğunu, olayın büyüklüğüne göre bölgeye takviye ekip gönderildiğini sözlerine ekledi.

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