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Arap atları açık artırmayla satıldı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde 62 tayın satışından 7 milyon 74 bin TL gelir elde edildi. Yapılan açık artırmada 'Safder' isimli tay 430 bin TL’ye satıldı.
Arap atları açık artırmayla satıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Hara'da, Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen Arap Yarış Tayları satışa çıkartıldı. Toplam 62 tayın satıldığı açık artırmalarda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 7 milyon 74 bin TL gelir elde etti. Taylar, 20 ile 430 bin TL arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. Yapılan açık artırmada 'Safder' isimli tay 430 bin TL'ye Halil Şeker'e satıldı. 'Kılıçbağı' isimli tay 370 bin, 'Özgünşah' isimli tay ise 350 bin TL'den alıcı buldu.

İhale sonrasında açıklamalarda bulunan TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, "Geçen yılki satışlara göre bu yılki satışlarımız yüzde 69 civarında artış kaydetti. Geçtiğimiz yıl TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi’nin yetiştirmesi koşu taylarını ortalama 82 bin 500 liraya satmış iken bu sene 118 bin 250 TL’ye satmış olduk. Bereketli bir satış oldu. Yıldan yıla artan bir periyodumuz var. Bundan sonra da artırarak satışlarımızı devam ettireceğiz. Bugünkü satışların ülkemize, TİGEM’imize ve Tarım ve Orman Bakanlığı’mıza hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Tay alan arkadaşlarımıza da hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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