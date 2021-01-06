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Arap Birliği 41. KİK Zirvesi'nin sonuçlarından memnun

Arap Birliği ile Fas ve Bahreyn, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nden çıkan sonuçları memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.
Arap Birliği 41. KİK Zirvesi'nin sonuçlarından memnun

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, KİK Zirvesi'nin sonuçlarından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, Arap ülkeleri arasında buzları eriten ve Arap kolektif sistemine fayda sağlayan her türlü olumlu adımın Birliğin gücünü ve etkisini arttırdığı ifade edildi.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, KİK Zirvesi ile Ula Bildirisi'nin imzalanmasından, ayrıca Suudi Arabistan ve Katar ilişkilerindeki olumlu gelişmelerden memnuniyet duyulduğu bildirildi.

Açıklamada Fas'ın, bu adımların karşılıklı güven tesisinin ve ortaklığın başlangıcı olmasını temenni ettiği belirtildi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e telgraf göndererek, KİK Zirvesi'ndeki olumlu gelişmelerden ötürü tebriklerini iletti.

Bahreyn Kralı, ayrıca KİK ülkeleri arasında işbirliği ve koordinasyonu güçlendiren öncü rolünden ötürü Suudi Arabistan'ı tebrik etti.

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi
Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirildi.

Zirvenin en dikkat çeken misafirlerinden Temim bin Hamed Al Sani'yi, ev sahibi Suudi Arabistan'ın en üst düzey isimlerinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman havalimanında karşıladı. İki lider, Kovid-19'a rağmen sarılarak samimi bir görüntü verdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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