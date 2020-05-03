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Arap Yarımadası'nda koronavirüs vaka sayılarında yükselme

Arap yarımadasında koronavirüs (Corona virüs) vaka sayılarında yükselme gözlemlendi. Kuveyt son 24 saatte 364 yeni vaka açıklarken, Birleşik Arap Emirlikleri 564 yeni vaka açıkladı.
Arap Yarımadası'nda koronavirüs vaka sayılarında yükselme

Kuveyt resmi kaynakları, son 24 saatte 364 yeni koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısıyla birlikte ülkede toplam 4 bin 983 kişinin koronavirüse yakaladığını açıkladı. Virüse bağlı ölümlerin ise 38 kişi olduğu ifade edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise koronavirüs vaka sayısının son 24 saatte 564 kişi artarak toplamda 14 bin 163 kişinin virüse yakalandığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin sayısının 126 olduğu belirtildi.

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