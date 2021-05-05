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'Arapgir Tandır Kebabı' coğrafi işaretle tescillendi

Malatya mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Arapgir tandır kebabına coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
'Arapgir Tandır Kebabı' coğrafi işaretle tescillendi

Arapgir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin yöresel lezzetlerinden olan ve tuzlanarak odun ateşinde 3-5 saat pişirildikten sonra coğrafi işaretli köhnü üzümüyle servis edilen tandır kebabı, Türk Patent ve Marka Kurumunun onayıyla tescillendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ilçe mutfağının Türkiye'nin önde gelen mutfakları arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Arapgir mutfağının kendine ait çok özel tatları ve lezzetleri var. Saray kültürünün bir yansıması olan Arapgir mutfağı için de coğrafi işaret çalışmalarında bulunuyoruz. Bu bağlamda ilçede bir de gastronomi merkezi yapıyoruz. Kaşkaloğlu Konağı'nda yapılacak bu proje için gastronominin daha iyi tanıtılması ve dünya mutfağında yer alması için çalışmalar yapılması hedefleniyor. Arapgir Köhnü Üzümü, Arapgir Mor Reyhanı'ndan sonra Arapgir Tandır Kebabı'nın da tescillenmesiyle tescilli ürünlerimiz 3'e çıktı. Bunların yanı sıra Arapgir'imizin daha birçok ürünü ve lezzeti için de başvurularımız var. İlerleyen günlerde inşallah onları da tescilleyerek gastronomi anlamında ön plana çıkmak istiyoruz. Bu sebeple öncülüğünden dolayı Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Kaynak: Haber Kaynağı
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