Araplar Mahallesi sakinlerinden Büyükşehir'e çözüm çağrısı

Gazetemize konuşan Mamak Araplar Mahallesi Muhtarı Durmuş Yılmazer, ulaşım, yol, kaldırım ve market gibi konularda sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek yetkililere acil çözüm çağrısında bulundu.

Mamak Araplar Mahallesi Muhtarı Durmuş Yılmazer, Başkent’in en eski yerleşim yerlerinden biri olan Araplar’ın, kentsel dönüşüm projesi kapsamında bazı konutların tamamlanmasıyla birlikte hızla göç almaya başladığını ve mahalle nüfusunun 7 bini geçtiğini kaydetti. Muhtar Yılmazer, Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Araplar Mahallesi’nde nüfusun hızla artmasıyla birlikte ulaşım, yol, kaldırım ve market gibi konularda bazı sıkıntıların baş göstermeye başladığını belirtti.

İLK SORUN: ULAŞIM

Kentsel dönüşüm projesi konusunda da mağduriyetlerin devam ettiğini söyleyen Muhtar Yılmazer, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan memnunuz; ancak buradaki hizmet bazında bazı sıkıntılarımız var. İlk sorumunuz ulaşım. EGO’ya defalarca dilekçe vermemize rağmen bir türlü çözemedik sorunu. Burada sadece 349 numaralı EGO hattı sefer yapıyor ve sefer sayıları yetersiz. Bu hat Kayaş’tan çıkar Ulus’tan ring yapar. Kızılay’a giden hattımız yok. Kızılay’a gitmek için Dikimevi’nde aktarma yapmak gerekiyor. Bizim buradaki vatandaşların çoğunluğu 60 yaşın üzerinde. Metroya mesafe 500-600 metre. Yaşlılarımız metronun merdivenlerini inip çıkmakta zorlanıyor. Biz seferlerimizin sıklaşmasını ve Kızılay’a giden bir hat istiyoruz” dedi.

“SORUNLARIN ÇÖZÜLECEĞİNE İNANIYORUZ”

Araplar’da 3 cadde bir de sokağın bulunduğu bilgisini veren Muhtar Yılmazer, “Araplar Caddesi, 1340 Cadde, 1339/6 Cadde’leri ile ilgili sıkıntılarımız çok. Kaldırım çalışması yapılmadı. Asfaltımızla ilgili problemler var, sık sık yama yaptırıyoruz. Market sorunumuz var. Buraya en yakın market 3 km uzaklıkta. Mansur Bey bu konuyla ilgili bize yardımcı olmuştu, büfeyle ilgili yer belirlendi; fakat bir türlü faaliyete geçmedi. Market ihalesi yapılmış. ANFA market için ihalenin bir işletmeciye verildiğini söyledi; ancak yaklaşık 4 aydır market faaliyete geçmedi. İsteklerimiz Kızılay’a giden otobüs ve seferlerin sıklaştırılması, yol, kaldırım çalışması ile market. Bu sorunlarımızın çözüleceğine inanıyoruz” diye konuştu.

“YILLARCA İHMAL EDİLDİK”

Geçtiğimiz yıllarda eski yöneticiler tarafından Araplar’ın ihmal edildiğini belirten Muhtar Yılmazer, “Araplar Mahallesi Ankara’nın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi. Ne yazık ki bundan önceki yöneticiler burayı hep ihmal etmişler. Ancak bundan sonraki yönetici arkadaşlar gerek Büyükşehir gerekse de Mamak Belediyesi yeterli hizmeti verecektir. Büyükşehir sorumluluğunda olmamıza rağmen Sayın Murat Köse bazı eksikliklerimizi gideriyor. Atıl olan Araplar Merkez Cami’nin tekrar faaliyete geçmesi konusunda yardımcı oldu” şeklinde konuştu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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