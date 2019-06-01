  • BIST 90.590
  • Altın 245,144
  • Dolar 5,8344
  • Euro 6,5125
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 24 °C
»

Aras Kargo'yu ipten alan karar

TÜRKİYE genelindeki yüzlerce şubesi ve binlerce çalışanı ile hizmet veren Aras Kargo, sektörün en büyük şirketi konumunda.
Aras Kargo'yu ipten alan karar

Şirketin hali hazırda 4 ortağı bulunuyor. Yüzde 75’lik hisse Aras ailesinden üç isme, yüzde 25 hisse ise Viyana merkezli Austrian Post’a ait. Şirketteki sıkıntı ise 3 yıl önce baş gösterdi. Hisse alım opsiyonunun kullandırılması konusunda taraflar arasında ortaya çıkan anlaşmazlık çözülemedi. Yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmayınca, Evrim Aras’ın 3 yıl önce açtığı dava sonrası şirkete kayyum atandı.

ŞİRKET FESHEDİLSİN

Anılan davanın yanı sıra, ikinci bir davanın daha açıldığı anlaşıldı. Davayı, şirketin yüzde 26.86 hissesine sahip olan Evrim Aras açtı. Aras Kargo AŞ’ye karşı açılan davada, şirketin feshine karar verilmesi istendi. Verdi Avukatlık Ortaklığı’nın hazırladığı dava dilekçesinde, bu talebin gerekçelerine ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verildi. Dava dilekçesinde özetle şöyle denildi: “Şirket yönetiminde çift başlılık var. CEO ayrı CFO ayrı hareket ediyor. CEO’nun taleplerini, CFO’ya bağlı birimler yerine getirmiyor. CEO’nun atamasını A grubu hissedarlar, CFO’nun atamasını ise B grubu hissedar olan Austrian Post yapıyor. A grubu hissedarlar arasında da derin anlaşmazlık var. Ortaklığın birlikte yürütülmesi artık mümkün değil. Ortaklar arasında iletişim kalmadı; ortak amaçlarını yitirdiler. Şirket, yönetim kurulundan yoksun bir biçimde faaliyet yürütüyor. Ya, davacıya ait hisse rayiç değer üzerinden alınsın ya da şirketin tasfiyesine karar verilsin.”
Davaya, yüzde 25 hissedar olan Austrian Post müdahil oldu. Austrian Post adına Esin Avukatlık Ortaklığı adına yapılan savunmada ise şunlar kaydedildi: “Davalı Aras Kargo’nun durumu, işlemez haldeymiş gibi gösterilmiş. Şirket, faaliyetlerini sürdürüyor. Ödemelerinde herhangi bir sorun yok. Davacı, müvekkil şirketi sistematik olarak yıpratıyor; şirketin yönetimini zor durumda bırakmak istiyor. Davacının asıl amacı, şirkette organsızlık hali yaratarak bu durumu kendi lehine kullanmak istiyor. Davanın reddine karar verilsin.”

Mahkeme, geçen günlerde yaptığı 10’uncu celsede kararını verdi. Duruşmaya davacı avukatları katılmadı. Hem Aras Kargo, hem Austrian Post hem de, yüzde 26,86 hissenin sahibi olan Barış Baran Aras’ın avukatları “davanın reddine karar verilsin” dedi. Mahkeme, davanın reddine karar verdi. Karara, davacı taraf avukatlarının itiraz hakkı bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 150 bin liralık cep telefonu ve tableti 1 dakikada çaldılar01 Haziran 2019 Cumartesi 10:04
  • Ankara'da müthiş operasyon: Camdan kaçtı, lastiklerine ateş açıldı01 Haziran 2019 Cumartesi 09:00
  • ABD'de kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var01 Haziran 2019 Cumartesi 08:24
  • İstanbul'da bayram öncesinde ekipler 24 saat görev yapacak31 Mayıs 2019 Cuma 16:56
  • Tanık, ÖSYM'deki soru hırsızlığını anlattı31 Mayıs 2019 Cuma 16:54
  • Ramazan Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı31 Mayıs 2019 Cuma 16:50
  • Domaniç Dağları'nda 'belgesellik' görüntüler31 Mayıs 2019 Cuma 16:40
  • Otobüs yolcularına 'emniyet kemeri' uyarısı31 Mayıs 2019 Cuma 16:40
  • Kardeşlerin yürek burkan dramı ortaya çıktı31 Mayıs 2019 Cuma 16:19
  • Genç öğretmene acı veda31 Mayıs 2019 Cuma 16:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti