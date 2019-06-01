Aras Kargo'yu ipten alan karar

TÜRKİYE genelindeki yüzlerce şubesi ve binlerce çalışanı ile hizmet veren Aras Kargo, sektörün en büyük şirketi konumunda.

Şirketin hali hazırda 4 ortağı bulunuyor. Yüzde 75’lik hisse Aras ailesinden üç isme, yüzde 25 hisse ise Viyana merkezli Austrian Post’a ait. Şirketteki sıkıntı ise 3 yıl önce baş gösterdi. Hisse alım opsiyonunun kullandırılması konusunda taraflar arasında ortaya çıkan anlaşmazlık çözülemedi. Yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmayınca, Evrim Aras’ın 3 yıl önce açtığı dava sonrası şirkete kayyum atandı.

ŞİRKET FESHEDİLSİN

Anılan davanın yanı sıra, ikinci bir davanın daha açıldığı anlaşıldı. Davayı, şirketin yüzde 26.86 hissesine sahip olan Evrim Aras açtı. Aras Kargo AŞ’ye karşı açılan davada, şirketin feshine karar verilmesi istendi. Verdi Avukatlık Ortaklığı’nın hazırladığı dava dilekçesinde, bu talebin gerekçelerine ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verildi. Dava dilekçesinde özetle şöyle denildi: “Şirket yönetiminde çift başlılık var. CEO ayrı CFO ayrı hareket ediyor. CEO’nun taleplerini, CFO’ya bağlı birimler yerine getirmiyor. CEO’nun atamasını A grubu hissedarlar, CFO’nun atamasını ise B grubu hissedar olan Austrian Post yapıyor. A grubu hissedarlar arasında da derin anlaşmazlık var. Ortaklığın birlikte yürütülmesi artık mümkün değil. Ortaklar arasında iletişim kalmadı; ortak amaçlarını yitirdiler. Şirket, yönetim kurulundan yoksun bir biçimde faaliyet yürütüyor. Ya, davacıya ait hisse rayiç değer üzerinden alınsın ya da şirketin tasfiyesine karar verilsin.”

Davaya, yüzde 25 hissedar olan Austrian Post müdahil oldu. Austrian Post adına Esin Avukatlık Ortaklığı adına yapılan savunmada ise şunlar kaydedildi: “Davalı Aras Kargo’nun durumu, işlemez haldeymiş gibi gösterilmiş. Şirket, faaliyetlerini sürdürüyor. Ödemelerinde herhangi bir sorun yok. Davacı, müvekkil şirketi sistematik olarak yıpratıyor; şirketin yönetimini zor durumda bırakmak istiyor. Davacının asıl amacı, şirkette organsızlık hali yaratarak bu durumu kendi lehine kullanmak istiyor. Davanın reddine karar verilsin.”

Mahkeme, geçen günlerde yaptığı 10’uncu celsede kararını verdi. Duruşmaya davacı avukatları katılmadı. Hem Aras Kargo, hem Austrian Post hem de, yüzde 26,86 hissenin sahibi olan Barış Baran Aras’ın avukatları “davanın reddine karar verilsin” dedi. Mahkeme, davanın reddine karar verdi. Karara, davacı taraf avukatlarının itiraz hakkı bulunuyor.