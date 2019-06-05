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Araştırma: İslam, en hızlı büyüyen din

ABD merkezli araştırma şirketi olan Pew Araştırma Merkezi, İslam’ın günümüzde en hızlı büyüyen din olduğunu duyurdu.
Araştırma: İslam, en hızlı büyüyen din

ABD’nin başkenti Washington merkezli Pew Araştırma Merkezi, İslam’ın günümüzde en hızlı büyüyen din olduğunu, yaşadığımız yüzyılın sonuna doğru ise Hristiyanlığı da geçeceğini duyurdu. Yapılan kapsamlı araştırmada, dünyada, ABD’de ve Avrupa’da kaç Müslümanın yaşadığı; Müslümanların Avrupa ve ABD tarafından nasıl görüldükleri; Müslümanlar ve İslam hakkında ne kadar bilgi sahibi oldukları da araştırmanın konusuna dâhil edildi.

DÜNYADA KAÇ MÜSLÜMAN VAR VE NEREDE YAŞIYORLAR?

Araştırmada, 2015 verilerine dayanarak, dünyada 1 milyar 800 milyon Müslüman olduğu belirtildi. Bu sayı, dünya nüfusunun yüzde 24’ünü oluşturuyor. Günümüzde, İslam’ın en hızlı büyüyen din olduğu; yaşadığımız yüzyılın sonuna doğru ise dünya üzerindeki Müslüman nüfusunun, Hristiyan nüfusunu geçeceği belirtildi.

300 milyon Müslüman nüfusuna sahip olan Endonezya’nın, dünyada en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülke olduğu belirtildi.

ABD VE AVRUPA’DAKİ MÜSLÜMAN NÜFUSU

Yapılan araştırmadaki rakamlara göre, ABD’de 3 milyon 450 bin Müslüman’ın yaşadığı ve bunların ABD nüfusunun yüzde 1.1’ini oluşturduğu; Avrupa’da ise 19 milyon Müslümanın olduğu bu sayının ise Avrupa nüfusunun yüzde 3.8’ini oluşturduğu belirtildi. Araştırmada, ABD’deki Müslüman nüfusunun 2050’ye kadar, toplam nüfusun yüzde 2.1’ini oluşturacağı öngörüldü.

DÜNYA’DA MÜSLÜMAN NÜFUSU NEDEN ARTIYOR?

Araştırmada, dünyadaki Müslüman nüfusunun artmasındaki en önemli sebebin, Müslüman ailelerin, Hristiyan ailelerden daha fazla çocuk sahibi olmaları olduğu belirtildi. Ayrıca, dünyadaki Müslüman kadınların çocuk yapma oranının 2.9 olduğu; diğer tüm grupların toplam oranının ise 2.2 olduğu belirtildi.

Dünyadaki Müslüman nüfusunun en genç nüfus olduğu belirtildi.

ABD VE AVRUPA’NIN MÜSLÜMANLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Araştırma sonuçlarına göre, 2014 yılına nazaran, ABD vatandaşları Müslümanlara karşı daha ılımlı bakıyor. Ancak, ABD’deki yetişkinlerin yüzde 41’i, İslam’ın şiddeti diğer diğer dinlerden daha fazla teşvik ettiğini düşünüyor. Ayrıca, ABD’deki Demokratların, Müslümanlara karşı Cumhuriyetçilerden daha ılımlı oldukları belirtildi.

Doğu ve kuzey Avrupa’da, insanların Müslümanlara karşı daha negatif görüşleri olduğu belirtildi. Araştırmaya göre, Macaristan yüzde 72, İtalya yüzde 69, Polonya yüzde 66, Yunanistan yüzde 65 oranında Müslümanlara karşı negatif görüşlere sahip.

Kaynak: Haber Kaynağı
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