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Araştırmacı-Yazar Hakkı Öznur: Bölgeye barış Türkiye ile gelir

Araştırmacı-Yazar Hakkı Öznur, yıllardır kan gölüne dönen ve pek çok küresel gücün cirit attığı Ortadoğu’ya barışı getirecek tek devletin Türkiye olduğunu belirtti. 
Araştırmacı-Yazar Hakkı Öznur: Bölgeye barış Türkiye ile gelir

Ortadoğu’nun Cahşları” isimli, iki ciltlik kitabın yazarı Hakkı Öznur, Ortadoğu’daki siyasi gelişmeler,  ABD-İran gerilimi, Kasım Süleymani suikastı, İran’ın bölgesel siyaseti ve Türkiye’nin Ortadoğu’daki rolüne ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu. 

“ABD, PARAMİLİTER ÖRGÜT GİBİ DAVRANIYOR” 

Ortadoğu’da küresel devletlerin sinsi planlarının uzunca yıllardır aralıksız bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Öznur “Ortadoğu’da yeni on yılın ilk haftası Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesiyle sancılı ve kanlı başladı. ABD bir devlet değil paramiliter bir örgüt gibi hareket ediyor. ABD’nin bu saldırısı gerekçeleri ne olursa olsun kabul edilemez. ABD uluslararası alanda hiçbir meşruiyet kaygısı duymadan yasaları çiğneyerek, emperyalist kodlarının gerektirdiği gibi davranmıştır” dedi. 

SÜLEYMANİ, İRAN’IN ORTADOĞU’DAKİ BEYNİYDİ

Öznur, Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin bölgedeki pek çok ülkenin iç politikasına ABD gibi karışmaya çalıştığı ve binlerce masum kişinin canına mal olan eylemlerde imzası bulunduğunu ifade ederek, “Kasım Süleymani de asla masum değildir. İran adına,  Ortadoğu’da birçok suça karışmıştır. Sabıkası ve sicili bozuktur.  Süleymani, derin İran’ın istihbarat aklıdır, Ortadoğu’yu parmağında çeviren İran’ın kılıcıydı. Tahran rejimi 41 yıldır sözde İslam devrimi ihracı adına, Suriye’ye, Irak’a, Lübnan’a, Yemen’e ve başka yerlere Şii hilali koridoru için el uzattı. İran’ın bu yayılmacı emperyalist politikasının beyni Kasım Süleymani’ydi” diye konuştu. 

ABD İLE İLİŞKİLERİ GÖSTERMELİK 

Öznur, İran’ın bölgede güç elde etmek isteyen küresel ülkelerle ilgili ilişkilerine dair şu yorumu yaptı: “İran, Rusya ve Çin’le  dost,  İngiltere ile problemi yok, ABD ile ise  göstermelik ‘it dalaşı’  yapıyor. İran’ın yıllardır attığı ‘Kahrolsun Amerika, Kahrolsun İsrail’ gibi sloganları kocaman bir yalan ve kandırmacadan başka bir şey değildir. ABD İran’ın kuvvetleri sayesinde Bağdat’ta en büyük elçilik binasını inşa etti. Sömürgeci ABD, Irak’ı müstemlekesi haline getirirken Süleymani ve milisleri ABD’ye direnen cepheye karşı birçok katliama imza attı. İran rejimi ABD karşıtlığından besleniyor.” 

“SURİYELİ ÇOCUKLARIN AHI TUTMUŞTUR”

Kasım Sülaymani’nin Ehl-i Sünnet düşmanı olduğunu söyleyen Öznur, “Süleymani Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de ve Lübnan’da büyük sivil katliamlarına imza attı. İran’ın bölgedeki baltası Kasım Süleymani, amansız bir Ehl-i Sünnet düşmanıydı. Katiller, katilleri infaz etmiştir. Hayalet general olarak da bilinen Süleymani, emrindeki güçlerle yüz binlerce Müslümanın kanını akıttı. Kaderin bir cilvesiyle, Suriye ve Irak’taki yüz binlerce masumla aynı kaderi paylaştı. Suriyeli çocukların ahı tutmuştur” dedi.  

ORTADOĞU’YA TÜRKİYE MERKEZLİ BAKMALIYIZ 

Öznur, Ortadoğu’ya barışın Türkiye ile geleceğinin altını çizerek şunları kaydetti: “Ortadoğu’ya Türkiye merkezli bakmalıyız.  Türkiye çok dikkatli davranmalıdır. Ne ABD’nin ne İran’ın istediği çizgiye gelmemelidir. Kaosun dışında kalmalı, soğukkanlı, itidalli, ilkeli bir siyaset izlemeli ve Ortadoğu bataklığına sürüklenmemeli, uzak durmalıdır”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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