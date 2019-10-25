Araya girdi, katil oldu

Laf atma kavgasında araya giren Deniz Kaynar, silahı elinden almak isterken 15 yaşındaki akrabasını yaraladı. Daha sonra sinir krizi geçiren Kaynar, rasgele ateş açtı. Olayda bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adana'daki olay, 17 Ekim'de Çukurova'ya bağlı Belediyeevleri mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; aynı sokakta oturan ve komşu olan 20 yaşındaki Mehmet Yavuz ile 15 yaşındaki İ.B. arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda darp edilen İ.B. eve gidip pompalı tüfeği alarak olay yerine geri döndü. İ.B. ateş etmek üzereyken, akrabası olan Deniz Kaynar (35) araya girdi. Deniz Kaynar, İ.B.'nin elindeki silahı almak isterken tüfek bir anda patladı. İ.B. kanlar içinde yere yığıldı. Bunu gören ve sinir krizi geçiren Deniz Kaynar silahı eline alarak, önüne gelene rastgele ateş etmeye başladı. Bu esnada yoldan geçen Turgay S. ve Seçil Ö. ile birlikte olaya karışan Kadir Yavuz ve Seda Y. yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Kadir Yavuz doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, 15 yaşındaki İ.B.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Deniz Kaynar ile kavgaya karıştığı öne sürülen İsmail Resul K. (19), Mehmet Y. (20), Resul Y. (22), Serkan M. (31) ve Önder B. (40) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Deniz Kaynar tutuklandı, diğer 5 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.