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Arazi anlaşmazlığı kavgasında baba ile oğlu tutuklandı

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba olan aile fertleri arasında çıkan, Yusuf Taflan'ın  ağır yaralandığı, dini nikahla birlikte yaşadığı Fatma Özenç'in  ise hayatını kaybettiği  kavgada gözaltına alınan Aydın Taflan  ile oğlu Bahadır Taflan tutuklandı.
Arazi anlaşmazlığı kavgasında baba ile oğlu tutuklandı

Olay, pazar günü öğle saatlerinde İlkadım ilçesi Kapaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Yusuf Taflan ile akrabaları Aydın Taflan, kardeşi Recep Taflan (38) ve oğlu Bahadır Taflan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş etti. Çıkan çatışmada Yusuf Taflan ve dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Fatma Özenç, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatma Özenç, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Ameliyat edilen Yusuf Taflan'ın da sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Aydın, Recep ve Bahadır Taflan, işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Aydın Taflan ile oğlu Bahadır Taflan tutuklandı, Recep Taflan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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