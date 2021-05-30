  • BIST 1.422
  • Altın 523,818
  • Dolar 8,5610
  • Euro 10,4294
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 15 °C
»

Arazi anlaşmazlığı tartışması kanlı bitti: 6 yaralı

Afyonkarahisar'da, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 2 kişinin tartışmasına aileler de karıştı. Çıkan kavgada 1 kişi darbedilerek, 5 kişi de av tüfeğiyle ateş açılması sonucu vurularak yaralandı.
Arazi anlaşmazlığı tartışması kanlı bitti: 6 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Sinanpaşa ilçesine bağlı Ahmetpaşa beldesinde meydana geldi. Serhat A. (31), iddiaya göre iş yerinden çıkıp evine döndüğü sırada sokakta Murat K. (68) ile karşılaştı. Yıllardır aralarında arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunduğu öğrenilen Serhat A. ve Murat K. tartışmaya başladı. Tartışmaya aileler de dahil olunca olay büyüyüp, kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında evinden av tüfeğini alan Murat K., dışarıdakilerin üzerine ardı ardına ateş açtı. Açılan ateş sonucu Abdullah A. (38), Hakan Ö. (37), Mehmet B. (32), Mehmet K. (58) ve Tasfire K. (62) vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanırken, kendisi ise darbedildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hakan Ö.’nün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayda kullanılan ve ruhsatsız olduğu anlaşılan av tüfeğine el konuldu. Yaşanan olayın ardından kent merkezinde ise polis ekipleri yaralıların bulunduğu hastaneler önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis, herhangi bir olumsuzluğun önüne geçmek için yoğun çaba sarf etti. Olayın ardından jandarma tarafından da inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arazi anlaşmazlığı tartışması kanlı bitti: 6 yaralı30 Mayıs 2021 Pazar 09:23
  • Kısıtlamada polisi görünce kendilerini büfeye kilitlediler30 Mayıs 2021 Pazar 09:23
  • Akdeniz'de Tunus açıklarında 117 düzensiz göçmen kurtarıldı30 Mayıs 2021 Pazar 09:21
  • İngiltere Başbakanı Johnson gizli törenle evlendi30 Mayıs 2021 Pazar 09:20
  • Türkiye ve dünya gündemi30 Mayıs 2021 Pazar 09:16
  • Eren-15 Operasyonu'nda Ağrı'da çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu30 Mayıs 2021 Pazar 09:15
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliği iddialarına ilişkin açıklama30 Mayıs 2021 Pazar 09:14
  • Çamlıca Kulesi'nden doyumsuz İstanbul manzarası29 Mayıs 2021 Cumartesi 23:49
  • İBB, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladı29 Mayıs 2021 Cumartesi 23:43
  • Emine Erdoğan, Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi29 Mayıs 2021 Cumartesi 21:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti