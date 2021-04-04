  • BIST 1.430
  • Altın 454,191
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 2 °C
»

Arazi meselesinden darbedilen kadın, eski eşini tüfekle öldürdü

SAMSUN'da A.P. (51) adlı kadın, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kendisini darbeden eski eşi Ali D.'yi (49) tüfekle vurarak öldürdü.
Arazi meselesinden darbedilen kadın, eski eşini tüfekle öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Köroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali D. ile eski eşi A.P. arasında arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali D., eski eşini darbetti. A.P. evde bulunan tüfekle Ali D.’ye ateş etti. Göğüs bölgesinden yaralanan Ali D. olay yerinde hayatını kaybederken, A.P. ise olayda kullanılan tüfekle birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ali D.’nin cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boşandığı eski eşini çocuklarının önünde öldüren zanlı baba hakim karşısında01 Nisan 2021 Perşembe 22:25
  • Malatya'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama01 Nisan 2021 Perşembe 20:29
  • Arizide toprağa gömülü kişiyi uyuşturucu ticareti sırasında arkadaşı öldürmüş01 Nisan 2021 Perşembe 16:41
  • İzmir'de, durdurulan kamyonetten cephanelik çıktı01 Nisan 2021 Perşembe 16:41
  • Nevruzda terör örgütü elebaşının posterini açtığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı31 Mart 2021 Çarşamba 23:28
  • Servis şoförü direksiyon başında ölü bulundu31 Mart 2021 Çarşamba 23:28
  • Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti31 Mart 2021 Çarşamba 21:33
  • Çeşme'de 37 kaçak göçmen kurtarıldı31 Mart 2021 Çarşamba 21:32
  • Başakşehir'deki dehşet anları güvenlik kamerasında31 Mart 2021 Çarşamba 20:33
  • Bursa'da, cami tuvaletinde ceset bulundu31 Mart 2021 Çarşamba 19:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti