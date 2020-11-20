Arazi toplulaştırma seferberliği hızlandırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları kapsamında bu yıl ekim itibarıyla 256 bin hektar alanda toplulaştırma tescili yapılırken, yıl sonuna kadar 541 bin hektarda toplulaştırmanın tamamlanması planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında bu yıl 541 bin, 2023 yılına kadar da 8,5 milyon hektar alanda çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan rapordan yaptığı derlemeye göre, yaklaşık 28 milyon hektar tarım alanının bulunduğu Türkiye'de, verimliliği artırıcı tedbirlerin başında arazi toplulaştırması ve sulaması geliyor.

Bakanlık, arazi toplulaştırma çalışmalarına büyük önem veriyor. Bu kapsamda 8,2 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları yürütülüyor, 4,48 milyon hektar alanda da tescil işlemleri gerçekleştirildi.

Türkiye'de arazi toplulaştırma çalışmalarının başladığı 1961'den 2002 yılına kadar geçen 41 senede toplam 450 bin hektar, 2003-2019 dönemindeki 17 yılda da yaklaşık 3,77 milyon hektar alanda toplulaştırma tescili tamamlandı.

Bu yıl ise ekim ayı itibarıyla yaklaşık 256 bin hektardaki tescillerle toplamda 4,48 milyon hektar alanda toplulaştırma tescili bitirilmiş oldu. Yıl sonu itibarıyla 541 bin hektarlık bölgede arazi toplulaştırma tescil çalışmasının tamamlanması hedefleniyor.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi hizmetlerinde 2023 hedefi ise 8,5 milyon hektar alanda çalışmaları bitirmek olarak belirlendi.

Arazi toplulaştırma ve sulama projeleri birlikte planlanarak uygulanıyor. Böylece birbirini tamamlayan iki uygulama aynı anda yürütülerek, hem maliyet hem de tamamlanma süresinde önemli tasarruflar sağlanıyor.

105 bin 667 hektar arazi ıslah edildi

Arazi ıslah çalışmaları kapsamında Adana, Amasya, Mersin, Şanlıurfa, Osmaniye ve Denizli'de 2009'dan bugüne kadar çalışmaların başladığı toplam 158 bin 100 hektar araziden 105 bin 667 hektarında faaliyetler bitirildi. Bugüne kadar 15 bin 623 kilometre kapalı drenaj hattı ve 86 bin kilometre tarla içi yol yapıldı.

Türkiye genelinde toplam alanı 7 milyon 120 bin hektar olan 265 büyük tarımsal ova Bakanlar Kurulu kararıyla sit alanı olarak koruma altına alındı.

Bu yıl 26 büyük ova, koruma kapsamına dahil edilerek, toplam büyük ova sayısı 291'i buldu. Bu sayının ilk aşamada 300’e çıkarılması öngörülüyor.

Ülkenin tamamında arazi kullanım planlaması yapılması için çalışmalara başlanacak. Bu kapsamda 24 milyon hektar tarım arazisinde detaylı toprak etütleri gerçekleştirilerek, ülke genelinde toprak haritaları tamamlanacak.

1,63 milyon hektar alanın bölünmesi önlendi

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında tarım arazilerinin Türkiye genelinde ilçe bazında belirlenen "yeter gelirli arazi büyüklüğü" altında bölünmesinin önüne geçildi. Ayrıca mirasa konu tarım arazilerinde mülkiyet devri zorunlu hale getirildi.

Kanunun yürürlüğe girdiği 2014 yılından bugüne kadar 1,63 milyon hektar alanın miras ve satış yoluyla hisselendirilmesi ve bölünmesi önlendi.

Gelecek dönemde, tarım arazilerinin satış ve miras intikal işlemlerinin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile entegre edilerek, hızlı ve doğru şekilde online yapılmasını sağlamak amacıyla "Tarım Arazileri Devir Takip Sistemi" yazılımı hazırlandı. Ankara'da pilot olarak uygulamasına başlanan sistemin yıl sonuna kadar tüm il ve ilçe müdürlüklerinde uygulamaya alınması planlanıyor.

Sistem 81 il müdürlüğü ve 645 ilçe müdürlüğünde kullanılmaya başlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine bağlı olarak, eğitimlerin tamamlanmasını takiben kalan 360 ilçe müdürlüğünde de sistemin kullanılması sağlanacak.