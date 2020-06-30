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Arda Kural'dan LGBT lobisine tepki: Eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi biliyorlar

Geçtiğimiz günlerde peçe takanlarla dalga geçen Hülya Avşar’a gösterdiği tepki ile gündem olan ünlü oyuncu Arda Kural, lafını sapkın LGBT lobisinden de esirgemedi.
Arda Kural'dan LGBT lobisine tepki: Eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi biliyorlar

Küresel çapta "özgürlük" adı altında meşrulaştırılmaya çalışılan ve sapkın ve ahlaksız bir akım olan LGBT hareketine, ünlü oyuncu Arda Kural'dan çok konuşulacak bir tepki geldi.

"Eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi biliyorlar"
Kural, mevzu bahis tesettür olunca 1400 yıl öncesine gitmekten söz edenlerin, konu eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi bildiklerini belirtti.

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Ünlü oyuncu daha önce de "peçe" ile ilgili çirkin ifadeler kullanan Hülya Avşar'a ağzının payını vermişti.

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