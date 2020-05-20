Arda Turan Bayramları karıştırdı

Arda Turan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için çektiği bir videoda, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Futbolcu Arda Turan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla paylaştığı videoda 19 Mayıs'ı 23 Nisan'la karıştırdı. Turan videoda, "Herkese merhabalar. Mert Koleji'nin 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Dünyanın yaşadığı bu pandemi sürecinde evinizde kalarak en güzel şekilde eğitiminize devam etmenizi diliyorum. Size sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum çocuklar, kendinize çok iyi bakın" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Arda Turan'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Yüzlerce Twitter kullanıcı "Arda Turan" etiketi altına paylaşım yaptı.