Arda Turan: G.Saray'da bedava oynarım

6 ay daha sözleşmesinin kaldığı Barcelona'dan bonservisini alan Arda Turan, sarı-kırmızılı yöneticilere "Para istemiyorum, bedava oynarım" dedi

Futbolu Galatasaray'da bırakmak isteyen Arda Turan, 6 ay daha sözleşmesinin kaldığı Barcelona'dan bonservisini aldı, formasını giydiği Başakşehir'le de vedalaştı. Serbest durumdaki 32 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'daki yetkililere, "Para istemiyorum. Gerekirse bedava oynarım" mesajını iletti.

Sosyal medyadaki tepkilerden dolayı sarı-kırmızılı yönetimde Arda Turan'la ilgili olumsuz düşünceler var ve transferi için şu ana kadar somut adım atılmadı.

Son sözü Fatih Terim söyleyecek. 2011'de kaptanı olduğu ve 10 numaralı formayı taşıdığı G.Saray'dan ayrılan Arda, geri dönmesi halinde altyapıdan A Takım'a çıktığı dönemde giydiği 66 numarayı giyecek ancak kaptanlık bantını takmayacak.

ARADAKİ BUZLAR ERİMİŞTİ

Arda, sarı-kırmızılı takım ile oynanan maçta Teknik Direktör Fatih Terim'in elini öperken, taraflar arasındaki buzlar erimişti.

Terim, son Antalyaspor maçının ardından Arda ile ilgili sorulara cevap verirken, "Arda Turan iyi bir Galatasaraylıdır. Galatasaray kendi çocuklarına her zaman sahip çıkar. Nasıl olur, nasıl gelişir bilmiyorum. Benim oyum Arda'nın futbolu Galatasaray'da bırakmasından yana. Eğer biri hak edecekse bu Arda'dır. Arda'nın henüz daha futbola vermesi gereken önemli bir zaman dilimi var" diyerek, transfer için adeta müjdeyi vermişti.