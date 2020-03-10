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Arda Turan halı sahada maç yaparken görüntülendi

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran ve sonrasında hiçbir takımla anlaşmayan milli futbolcu Arda Turan halı sahada maç yaparken görüntülendi.
Arda Turan halı sahada maç yaparken görüntülendi

Medipol Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra adı uzun süre Galatasaray ile anılan ancak altyapısından yetiştiği kulübe transferi gerçekleşmeyen Arda Turan’ın halı sahada maç yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Turan, bir dönem Galatasaray’da forma giyen Cihan Haspolatlı, Mert Korkmaz, Murat Akyüz gibi isimlerle maç yaptı. Deneyimli oyuncunun maçta attığı şık gol kameralara yansıdı.

GALATASARAY VETERANLAR:

Mert Korkmaz, Erhan Küçük, Murat Akyüz, Sercan Ekinci, Cihan Haspolatlı, Engin Erdem.

ARDA TURAN’IN TAKIMI:

Arda Turan, Ekrem Okumuş, Gökhan Özdemir, Akın Demir, Eren Baye, Benhur Yardımcı.

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