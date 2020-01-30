Arda Turan takım bulamadı

Türkiye'de ve Avrupa'nın hemen hemen bütün liglerinde yarın, ara transfer dönemi kapanacak. G.Saray'a transfer olamayan Arda, büyük bir sürpriz olmazsa sezon sonuna kadar bireysel olarak çalışacak.

Başakşehir ile yollarını ayıran ve bir süredir Galatasaray'dan haber bekleyen Arda Turan'ın, hayali suya düştü.

Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında yaşanan fikir ayrılığı nedeniyle sarı-kırmızılı takıma transfer olamayan 32 yaşındaki futbolcu, büyük bir sürpriz olmazsa sezon sonuna kadar bireysel olarak çalışacak.

YURT DIŞI İHTİMALİ DE ZAYIF

Avrupa'nın hemen hemen bütün liglerinde, yarın (31 Ocak) transfer dönemi sona eriyor.

Arda için geriye kalan tek ihtimal ise; transfer dönemi 19 Şubat'a kadar devam eden Arjantin ve Brezilya gibi ülkeler. Ancak bu olasılık da oldukça düşük görülüyor.