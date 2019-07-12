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Arda Turan transferi için Albayrak devreye girdi

Galatasaray'da eski oyuncu Arda Turan'ın takıma dönmesi konuşuluyordu ancak Terim'den veto gelmişti. Arda konusunda devreye yönetici Abdurrahim Albayrak girerek Fatih Terim'i ikna etti.
Arda Turan transferi için Albayrak devreye girdi

Bonservisi Barcelona'da olan ve Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan, yuvası Galatasaray'a geri dönüyor. Galatasaray'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim, yaptığı toplantıda Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesi konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.

Milli Takım'da yaşanan krizin ardından Arda Turan'la Fatih Terim'in arası açılmıştı ve ikili uzun bir süre konuşmamıştı. Ancak aylar önce babasını kaybeden Fatih Terim'e telefon edip başsağlığı dileyen Arda Turan'la deneyimli hocanın arasında buzlar erimişti. Albayrak ve Terim, yaptığı toplantıda Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesi konusunda anlaşma sağladı. Milli futbolcunun kısa süre içerisinde Galatasaray forması giymesi bekleniyor.

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