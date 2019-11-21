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Arda Turan'ı hep beraber biz bitirdik

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arda Turan hakkında kendisine yöneltilen bir soru üzerine açıklamalarda bulundu.
Arda Turan'ı hep beraber biz bitirdik

Arda Turan'ın kariyerinde geldiği durumun sadece kendisinin suçu olmadığını ifade eden Güneş, "Arda Turan kendi kendine bitmedi, biz hep beraber, el birliği ile dünya markası olan Arda Turan'ı bitirdik, tükettik. Barcelona'da Arda'nın evine gidip yatan kalkanlar, bugün başka şeyler söylüyorlar" dedi.

"Hani biz Türk ekonomisini koruyorduk?"

Daha fazla Türk futbolcunun Avrupa'ya transfer olması gerektiğini ifade eden Güneş, "Üretimde sıkıntımız var. Yeni nesil futbolcular üretebilmek, yetiştirebilmek için akademi dediğimiz fabrikaları yapmak zorundayız. Cenk 20 küsür milyona gitti, Yusuf 10 küsür milyona gitti. Her giden döviz getiriyor sana. Sonra yabancı yerli konuşuyoruz. Bu gidince döviz geliyor, yabancı gelince döviz veriyorsunuz. Hani biz Türk ekonomisini koruyorduk? Korumak istiyorsanız, üretin dışarı gönderin" şeklinde konuştu.

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