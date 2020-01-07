Arda Turan'ın sözleşmesi feshedildi

Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini açıkladı.

Medipol Başakşehir, Arda Turan'ı 2017-2018 sezonunun devre arasında Barcelona'dan 2,5 yıllığına kiralamıştı. 32 yaşındaki Arda Turan'ın Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:

Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına kendisinden izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan’ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımımızda forma giyen Arda Turan’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

YENİ BİR SAYFA GALATASARAY MI?

Arda Turan'ın 'kariyerinde yeni bir sayfa açmak için' Başakşehir'den ayrılması Galatasaray'a gideceği yorumlarını kuvvetlendirdi ancak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim Arda konusunda ortak fikirlere sahip değil.

CENGİZ: GÜNDEM DIŞI! TERİM: BEN ÖYLE DEMEZDİM

Mustafa Cengiz iki kez yaptığı açıklamada Arda Turan'ın transfer gündemlerinde olmadığını, bu görüşü Fatih Terim'in de onayladığını söylemişti. Fatih Terim ise antrenman sonrası konuşup: "Ben Arda için görüşümü Antalyaspor maçı sonrası açıkça söyledim. Başkanın açıklamalarına üzüldüm açıkçası. Ben öyle demezdim. Ben kimseye 'Arda'yı alalım' ya da 'Almayalım' demedim." sözlerini kullanmıştı.