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Ardahan'da avukatlardan 'Baro düzenlemesi' protestosu

ARDAHAN Barosuna kayıtlı avukatlar, çoklu baro sistemini içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto ederek oturma eylemi yaptı.
Ardahan'da avukatlardan 'Baro düzenlemesi' protestosu

Avukatlar, Ardahan'ın Damal ilçesinde Karadağ sırtlarında 'doğal mucize' olarak nitelendirilen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetinin görüldüğü Yukarı Gündeş köyü seyir alanında oturma eylemi yaptı. Baro Başkanı Osman Nuri Yıldız ve Baroya kayıtlı avukatların katıldığı eylem yaklaşık 1 saat sürdü. Burada bir basın açıklaması açıklama yapan Yıldız, "Mayıs ayından bu yana ülkemizin ve özellikle Avukatlık camiasını sıklıkla meşgul eden Çoklu Boru Projesi ve yasa çalışması ile ilgili defalarca açıklamalarda bulunduk. Buna karşı olduğumuzu defalarca muhataplarımıza bildirmeye iletmeye gayret ettik. Bugün Ardahan Barosuna kayıtlı Serbest avukatlar olarak ilimiz ve meclisteki görev yapan milli iradenin tecelligahı olan meclisimizde milletimiz adına hüküm kuracak olan Milletvekillerimize bir mektup gönderdik imzalarımızla. Bu mektubumuzu bu seferde 2 bin 500 rakımla Ardahan'ımızın Damal ilçesinde Karadağ mevkiinde, Atatürk'ün huzurundan tekrarlıyoruz." dedi.  

Bu arada Karadağ sırtlarına yansımasıyla oluşan Atatürk'ün silüeti, havanın bulutlu olması nedeniyle görülmedi.

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