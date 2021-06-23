  • BIST 1.416
  • Altın 494,202
  • Dolar 8,6202
  • Euro 10,2907
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 22 °C
»

Ardahan'da hayvanlar, kuraklık nedeniyle ot bulamıyor 

Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, yağışların yetersiz olması nedeniyle meraların kuruduğunu belirterek, "Hayvanlarımızı 20 gün sonra neredeyse ektiğimiz tarlalarda otlatacağız. Tedbir almamız lazım. İş işten geçtikten sonra çare olmaz" dedi. 
Ardahan'da hayvanlar, kuraklık nedeniyle ot bulamıyor 

Ardahan’ın ve bölgenin kuraklıkla karşı karşıya olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Sural, kentte 450 bin büyükbaş, 150 bin küçükbaş hayvan olduğunu söyledi. Sural, "Bunların şu anda kışlık dediğimiz kaba yem ihtiyacı yılda 900 bin ton. Bunun her yıl 250- 300 bin tonunu arazilerimizden, geri kalanını meralardan temin ediyorduk. Ancak bu sene meralar tamamen kurudu ve verimsiz bir hale geldi.

13-007.jpg

Ekinlerimiz de aynı durumda. 20 gün sonra hayvanlarımızı neredeyse ektiğimiz tarlalarda otlatacağız. Kuraklıktan dolayı hayvanlarımızı şap hastalığı yöre ağzıyla 'dabak' dediğimiz hastalıkla karşı karşıya. Çiftçilerimizi hayvanlarını ellerinden çıkarmaları için çok büyük zorluklar bekliyor. Şimdiden tedbirini almamız lazım. İş işten geçtikten sonra çare olmaz. Kurbanlıktan dolayı şu an fırsat bekleyenler var. Dışarı gidecek kurbanlarımız var. İstanbul Anadolu yakasından karşı tarafa yasakların kalkması lazım. Hayvanlarımızın bir tarafa yığılmasından dolayı fırsatçılık yapıp onları da mağdur etmesinler" diye konuştu. 

Hayvanlarını boş arazide otlatan Korkmaz Yılmaz ise "Kuraklık nedeniyle hayvanlarımız açlıktan toprağı yiyor, hiçbir şey yok. Allah’ın yağmuru yağmıyor, ne yapacağımızı şaşırdık” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Kurum toplanan müsilaj miktarını açıkladı23 Haziran 2021 Çarşamba 12:31
  • 35 yıl hapisle aranan hükümlü, parmak izinden belirlendi 23 Haziran 2021 Çarşamba 12:20
  • Bakan Kurum: 5 bin 738 metreküp müsilajı Marmara'dan temizledik23 Haziran 2021 Çarşamba 12:19
  • CHP'li Haluk Koç, Bilal Erdoğan'a 20 bin lira tazminat ödeyecek23 Haziran 2021 Çarşamba 12:06
  • 'Aylık bazda üretim rekorumuzu kırdık'23 Haziran 2021 Çarşamba 11:52
  • Dalış tutkunları Doğu Akdeniz'i atıklardan arındırıyor23 Haziran 2021 Çarşamba 11:43
  • Bursa'da kayıp Hüseyin ölü bulundu23 Haziran 2021 Çarşamba 11:37
  • Akdeniz'in yenilmez amirali: Turgut Reis23 Haziran 2021 Çarşamba 11:34
  • 25 yaş üzerindeki vatandaşlar aşılanıyor23 Haziran 2021 Çarşamba 11:06
  • Birlikte23 Haziran 2021 Çarşamba 11:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti