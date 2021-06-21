  • BIST 1.390
  • Altın 502,390
  • Dolar 8,7559
  • Euro 10,4121
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
»

Ardahan'da her yıl bir dağın eteğine yansıyan 'Atatürk silüeti' yoğun ilgi görüyor

Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl da görülmeye başladı.
Ardahan'da her yıl bir dağın eteğine yansıyan 'Atatürk silüeti' yoğun ilgi görüyor



Karadağların eteğinde, havanın açık ve güneşli olması dolayısıyla Atatürk silüetinin ortaya çıkması ilgiyle takip ediliyor.

Yaklaşık bir saat önce bölgeye gelip silüetin oluşmasını bekleyenler, yoğun rüzgara rağmen bu anı ölümsüzleştirmek için seyir terasına çıkarak bol bol fotoğraf ve video çekiyor.

Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünlerde silüetin görülmeye başladığını belirterek, izlemek isteyenleri bölgeye beklediklerini söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uyacak şekilde herkesin gelip bu doğa mucizesini izlemesini istediklerini dile getiren Önal, "Havalar açık olduğu sürece bu doğa olayının oluşturduğu eşsiz manzarayı herkes izlesin istiyoruz. Temmuz ayının sonuna kadar doğa olayı rahatlıkla izlenebilecek. Çağrımız, herkes Ardahan'a, Damal'a gelsin ve bu oluşumu izlesin." dedi.

23-004.jpg

Silüetin oluşumunu arkadaşlarıyla izlemeye gelen dahiliye uzmanı Dr. Pınar Tezel de daha önce buraya yansıyan Atatürk silüetini görmediğini, görünce çok etkilendiğini vurgulayarak, "Silüeti gördükten sonra çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Buraya gelip gördüğüm için." ifadesini kullandı.
Damal'da, Karadağlar'ın eteğinde bugünlerde başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu nedeniyle 1995 yılından itibaren her yıl temmuz ayında "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" düzenleniyor.

İlçenin Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül'ün 1954 yılında fark ettiği Atatürk silüeti, Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına göndermesinin ve bu doğa olayının duyulmasının ardından yurt genelinde ilgi görüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ardahan'da her yıl bir dağın eteğine yansıyan 'Atatürk silüeti' yoğun ilgi görüyor21 Haziran 2021 Pazartesi 11:29
  • Pilot bölgelerde oksijen cihazlarından yararlanılacak21 Haziran 2021 Pazartesi 11:24
  • BDDK duyurdu: 30 Eylül'e kadar uzatıldı21 Haziran 2021 Pazartesi 11:14
  • AYM, HDP'yi kapatma iddianamesini kabul etti21 Haziran 2021 Pazartesi 11:12
  • Prof. Dr. Ceyhan'dan '3'üncü doz' açıklaması: Gerekli mi?21 Haziran 2021 Pazartesi 11:02
  • 3,3 milyon TL'lik gaspla ilgili yeni gelişme!21 Haziran 2021 Pazartesi 10:58
  • Yollar ağaçlandırıldı, yıllık 1 milyon ton emisyon azaltımı sağlandı21 Haziran 2021 Pazartesi 10:39
  • Ermenistan’daki erken parlamento seçimini Paşinyan'ın partisi kazandı21 Haziran 2021 Pazartesi 10:25
  • Ağrı'da AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteyli ile saldırı girişimi21 Haziran 2021 Pazartesi 10:17
  • Aydın'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi21 Haziran 2021 Pazartesi 10:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti