Arhavi'de hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Kapisre Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda iş yeri ve evin zarar gördüğü selin ardından ilçede başlatılan temizlik çalışmalarına Mehmetçik de destek veriyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde Kapisre Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda iş yeri ve evin zarar gördüğü selin ardından hasar tespit ve temizlik çalışmaları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekiplerin ve askerlerin desteğiyle sürdürülüyor.

Artvin Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, selden etkilenen Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallerindeki iş yerleri ve evleri dolaşarak tutanaklarla hasar tespiti yapıyor.

Selin cadde ve sokaklara sürüklediği hafriyatın temizlenmesi için de DSİ ve Karayolları ekiplerinin yanı sıra çok sayıda belediye ve il özel idaresi ekiplerinin araç ve personel desteğiyle çalışmalara devam ediliyor.