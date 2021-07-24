Arhavi'deki selde evleri yıkılan aile son anda kurtulmayı başardı

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün Kapisre Deresi'nin taşması sonucu evleri yıkılan Şimşek ailesi bir kaç dakika önce evden çıkarak hayatta kaldı.

Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Kapisre Deresi'nin kıyısındaki iki katlı evde babası, eşi ve iki çocuğuyla yaşayan Serkan Şimşek, deredeki suyun yükselmesi sonrası tedirgin olarak ailesini evden çıkardı.



Ailenin evden ayrılmasından kısa süre sonra sel suları evi tamamen yıktı.

Serkan Şimşek, AA muhabirine, ailesiyle birlikte 35 yıldır aynı evde yaşadığını söyledi.

Sel felaketinin yaşandığı dün sabah saat 08.30 sıralarında uyandığında derenin yükseldiğini gördüğünü anlatan Şimşek, eşi ve çocuklarını evden çıkararak ilçe merkezine getirdiğini aktardı.

Geri döndüğünde suların daha da yükseldiğini gördüğünü ifade eden Şimşek, "Babamı da evden çıkararak oradan uzaklaştık. Ev daha sonra yıkıldı. Evden hiçbir şey alamadık. Kimliğimiz, cüzdanımız her şey evle gitti." dedi.

"İlk defa suların bu denli yükseldiğini gördüm"

Şimşek, her şeye rağmen ailesine zarar gelmediği için şükrettiklerini dile getirerek, "Allah'a şükür canımızı kurtardık. Eğer sel gece olsaydı belki de canımızı da kurtaramayacaktık. Gündüz yaşanması şansımızdı." diye konuştu.

Suyun büyüdükçe büyüdüğünü ve çocukların korktuğunu belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"Çocuklar korktuğu için önce çocukları çıkardım. Babam 'korkma bir şey olmaz' diyordu ama onu da ikna ettim ve evden çıkardım. Ev baba yadigarı. Bu evi babam elleriyle yapmıştı. Burada doğduk büyüdük. Anıları olan bir evdi. İçimiz buruk. Sel felaketiyle anılarımız da gitti. Sekiz kardeş bu evde büyüdük."

Şimşek, daha önce de derede suyun yükseldiği dönemler olduğunu ancak ilk defa suların bu denli yükseldiğini gördüğünü anlatarak, bu durumun da felakete neden olduğunu vurguladı.

"Evimizin yıkılışını babamla uzaktan canlı canlı seyrettik"

Evsiz barksız kaldıklarını ancak devletin yanlarında olacağından emin olduklarını dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"İki katlı evimiz gitti. Yataktan nasıl kalktıysak evden öyle çıktık. Evimizin yıkılışını babamla uzaktan canlı canlı seyrettik. 10 dakika içinde yıkıldı, dere aldı evi komple götürdü. Babam gözyaşlarını tutamadı ağladı. Arkadaşımın emanet bir evi var şimdilik babam, eşim ve çocuklarımla geçici olarak orada yaşıyorum."

Öte yandan, Şimşek'in evinin yıkıldığı anlar, derenin karşısındaki komşuları tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, yükselen sel suları nedeniyle saniyeler içinde evin tamamen yıkılarak dereye sürüklendiği anlar yer aldı.