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Arı Kovanı Dağıtılacak

Mamak Belediyesi iklim ve bitki örtüsü bakımından arıcılığa oldukça elverişli olan Gökçeyurt’ta üreticilere arı kovanı dağıtacak. 
Arı Kovanı Dağıtılacak

Arıcılığı yaygınlaştırmak, kadın istihdamını artırmak ve tüketicilerin sağlıklı bal’a ulaşması amaçlanan proje hem yerli üretime hem de ilçe ekonomisine katkı sunacak. Arı kovanları 18 Ekim Pazartesi günü Saat: 15.00’da Gökçeyurt’ta bulunan Mamak Belediyesi Lavanta Bahçesi’nde dağıtılacak.

Arıcılıkta söz sahibi ilçe haline geleceğiz

Doğal denge için arılara ve dolayısıyla arıcılığa ihtiyaç olduğunu ifade eden Mamak Belediyesi Başkanı Murat Köse, “Arıcılık projesi ile hem bölgemizde hem ülkemizde Mamak’ın üretimdeki payının arttırılması, Mamak’ın bu konuda söz sahibi olmasının sağlanması, iş gücünün alternatif tarımsal gelir faaliyetlerine yönlendirilmesi ve buna bağlı olarak da üreticilerimize ekonomik katkı sağlanmasını amaçlıyoruz” dedi.

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