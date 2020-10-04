Arı kuşunu kurtarıp, eliyle su içirdi

Burdur'da ağaç arasına sıkışan arı kuşu kurtarıldıktan sonra doğaya bırakıldı.

Burdur'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje alanındaki su kulesinde ahşap tavanda sıkışan bir kuşu gören Lisinia proje alanı sorumlusu Öztürk Sarıca, hayvanın sıkıştığı yere çıkarak kurtardı. Lisinia proje alanı sorumlusu Öztürk Sarıca ve yardımcısı Özgül Özçelik uzun süre susuz kalan arı kuşuna eliyle su içirdi. Arı kuşu daha sonra doğaya bırakıldı.