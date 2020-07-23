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Arı soktu, kalp krizi geçirdi

ADANA'da, arı sokması sonucu fenalaşıp hastaneye kaldırılan Kamil Yazar'ın (47), kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Tedaviye alınan Yazar, "Daha önce hiç kalp rahatsızlığım yok. Arı sokunca kalp krizi geçireceğim hiç aklıma gelmezdi" dedi.
Arı soktu, kalp krizi geçirdi

Adana'da, geçen hafta iş yerindeki çiçekleri suladığı sırada arı tarafından sokulan Kamil Yazar, fenalaşıp baygınlık geçirince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yazar, kardiyoloji servisinde yapılan müdahalede kalp krizi geçirdiği ortaya çıkınca, tedaviye alındı. Burada anjio olan Yazar, operasyonun ardından gözetim altına alındı. Eski sağlığına kavuşan Yazar, "İş yerinde çiçek suluyordum, bu sırada birkaç arı soktu. Daha sonra baygınlık geçirdim, gözümü hastanede açtım. Daha önce hiç kalp rahatsızlığım yoktu. Arı sokması sonucu kalp krizi geçireceğim hiç aklıma gelmedi. Arının zehri bile gıdadır derler, normalde arı sokunca iğnesini çıkarırız, biraz kabarır ve yolumuza devam ederiz. Tedavimin ardından eski sağlığıma kavuştum" dedi.

'RAHATSIZLIK OLMASA BİLE ARI SOKMASI RİSK'

Yazar'ın sağlık durumunun sürekli kontrol edildiğini belirten Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şerafettin Demir ise şunları söyledi:

"Arı sokmasına bağlı olarak şişlik, kızarıklık olabiliyor bunlar normal şeyler. Ancak arı sokmasına bağlı olarak karaciğer, böbrek ve kas yıkımı da görünebilen durumlar. Bu vakamız çok nadir görülebilen bir durum. Arı sokmasına bağlı kalp krizi çok sık görülmüyor. Arının sokması ciddi alerjik reaksiyonlar oluşturabilir. Kalp damarlarında spazma yol açıyor ve hastalarda bu spazma bağlı kalp krizi oluşturuyor. Hiç kalp krizi rahatsızlığı olmayan biri arı veya başka bir böceğin sokması sonucu kriz geçirebilir. Arı ve böcek sokmasına karşı, zehri hafife almamak lazım. Göğüs ağrısı ve şoka girdiği zaman mutlaka sağlık kuruluşuna gelinmesi gerek. Hastamız evinde bayılmıştı, alerji oluşmuş. Yaptığımız incelemede arı sokması sonucu kalp damarlarındaki sorunun alerjik bir neden olduğunu saptadık. Yaptığımız anjiyo sonucu sağlığına kavuştu."

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