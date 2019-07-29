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Arı sütü, bebek bekleyen çiftlere umut oldu

Arı sütü, bebek bekleyen çiftlere umut oldu
Kraliçe arının 5-7 yıl yaşamasının ve günde 2 bin 500 yumurta üretmesinin kaynağı arı sütü, kanser hastaları ve bebek bekleyen çiftlerin umudu oldu.
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