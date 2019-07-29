Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
103.089
Altın
257,155
Dolar
5,6299
Euro
6,2623
Ankara
24 °C
İstanbul
24 °C
İzmir
28 °C
Konya
24 °C
Teşkilata Suriyeli talimatı: Vatandaşlara ulaşın...
Amazonlar'daki orman tahribatı artıyor
Siteler esnafıyla buluştular
PÖH'ları taşıyan servis aracı kaza yaptı: Yaralılar var
Arı sütü, bebek bekleyen çiftlere umut oldu
Uzmanlar açıkladı: Kredi faizlerinde 3 puanlık düşüş bekleniyor
SMS'li işçi kıyımı: Gece yarısı gelen mesajla öğrendiler
Cengiz Ünder'e yeni sözleşme
Türkiye ve dünya gündemi 29 Temmuz 2019
12 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: BES'te önemli değişiklikler olacak
FSM Köprüsü trafiğe açıldı
Galatasaray hazırlık maçında güldü
ABD'de yemek festivaline saldırı: Ölü ve yaralılar var
Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
Baraj Doluluk Oranları 29 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
»
Güncel
»
Arı sütü, bebek bekleyen çiftlere umut oldu
Arı sütü, bebek bekleyen çiftlere umut oldu
Kraliçe arının 5-7 yıl yaşamasının ve günde 2 bin 500 yumurta üretmesinin kaynağı arı sütü, kanser hastaları ve bebek bekleyen çiftlerin umudu oldu.
29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:57
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 35'i tamamlandı
SpaceX’in uzay aracı, kalkış öncesi alev aldı
Dilovası Eynerce Deresi'nde kimyasal atık şüphesi
Ev fiyatına Arap atı
Aracında hırsız var sandı, 'ayı' çıktı
Ve mutlu son! Annenin ilk sözleri: Sevinçliyiz
Son Eklenen Videolar
Alparslan Türkeş'in evi müzeye çevrildi
Tarihi hamam için restorasyon isteği
FaceApp uygulamasında büyük tehlike
Rusya’da akılalmaz olay: Kaplan otomobilden atladı
Bağlama kursiyerlerinden 15 Temmuz klibi
Asırlık helvacı: 4 kuşaktır devam ediyor
Kategoriler
Siyaset
ÖZEL
Spor
Güncel
Hayat
İslam
FOTO GALERİ
Avrupa’nın göbeğinde bir Türk kasabası: Telfs
Türkiye’den rekor transferler
Düzce'de sel felaketi etkili oldu: Vatandaşlar mahsur kaldı
'Taş Bebek Kafe'de 8 bin 700 porselen bebek sergileniyor
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Kesintisi 29 Temmuz 2019 Ankara - Başkent EDAŞ
Su Kesintisi 29 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ
Baraj Doluluk Oranları 29 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ
Ankara Savaşı’nın ardından 617 yıl geçti
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.