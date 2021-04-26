Arı sütü, poleni ve arı ekmeğinde katkı maddesi kullanılamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, hazırladığı tebliğ taslağıyla arı sütü, arı sütü tozu, propolis ürünleri, arı poleni, kurutulmuş arı poleni ve arı ekmeği gibi arı ürünlerinin üretim ve piyasaya arz aşamasında taşıması gereken nitelikleri tespit etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Arı Ürünleri Tebliğ Taslağı'nı hazırladı.

Tebliğ taslağı kapsamında, gıda veya takviye edici gıda olarak piyasaya arz edilen arı sütü, arı sütü tozu, propolis ürünleri, arı poleni, kurutulmuş arı poleni ve arı ekmeği (perga) gibi arı ürünleri alıyor. Ancak bu ürünlerin karışımları ya da bileşen olarak kullanıldığı diğer gıda veya takviye edici gıdalar düzenleme kapsamında olmayacak.

Taslakla, piyasada satılan arı ürünlerinin bileşikleri ve tanımları da belirlendi. Buna göre, hiçbir arı ürünü yabancı madde içermeyecek.

Propolis, uluslararası standartlar başta olmak üzere ulusal veya uluslararası standartlarda belirlenen özelliklere uygun olacak. Arı sütü, arı sütü tozu, arı poleni, kurutulmuş arı poleni ve arı ekmeğine de dışarıdan madde ilave edilmesi yasak olacak. Arı poleni, kurutulmuş arı poleni ve arı ekmeğinde, funda, kanola, yonca, ayçiçeği, kestane ve kekik gibi bitki kaynağına göre minimum polen içerikleri de taslakta yer aldı.

Sıcaklık kriterleri sağlanacak

Taslağa göre, arı sütü, arı sütü tozu, arı poleni, kurutulmuş arı poleni ve arı ekmeğinde katkı maddesi ile aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılmayacak. Propolis ürünlerinde ise Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği ile Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği'nde yer alan hükümler uygulanacak.

Taslakla, arı ürünlerinin ambalaj ve piyasaya arz koşulları da belirlendi. Buna göre, arı sütü, üretiminden son tüketiciye arz edilene kadar eksi 18 derecede muhafaza edilecek. Bunu sağlamak için çözündürüp tekrar ambalajlama işlemi yapılmayacak şekilde ışık geçirmeyen cam ambalaj kullanılacak.

Arı poleni, kurutulmuş arı poleni ve arı ekmeği, üretiminden son tüketiciye arz edilene kadar 4 derecede muhafaza edilecek.

Taslak kapsamındaki arı ürünleri gıda veya takviye edici gıda olarak piyasaya arz edilebilecek.

Propolis ürünleri gıda olarak yalnızca sıvı formda piyasaya sunulabilecek. Takviye edici gıdalarda kullanılan kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzeri sıvı veya toz formdaki propolis ürünleri takviye edici gıda dışında gıda olarak piyasaya arz edilemeyecek.

Arı ürünlerinin etiketinde "4 yaş ve altı çocukların tüketmesi uygun değildir" ifadesi belirgin şekilde yazılacak.

Propolis ürünlerinin çözücüsü etikette belirtilecek, bu ürünler piyasaya arz ediliş formuna göre "propolis ekstraktı, propolis özütü, propolis tozu" gibi uygun isimlerle adlandırılabilecek. Ürünlerde kullanılan propolis miktarı ambalaj miktarı üzerinden yüzde olarak belirtilecek.

Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmelerine, belirlenen hükümlere uyum için geçiş süreci tanınacak.