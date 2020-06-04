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Arıcılar bu yıl bal verimi ve kalitesinden umutlu

Yeni tip koronavirüs döneminde sokağa çıkma kısıtlamasına bağlı olarak egzoz dumanı ve fabrika bacalarından çıkan zararlı dumanların azalması arı üreticilerini sevindirdi, üreticiler, bu yıl bal verimi ve kalitesinin artacağını umuyor.
Arıcılar bu yıl bal verimi ve kalitesinden umutlu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına bağlı olarak egzoz dumanı ve fabrika bacalarından çıkan zararlı dumanların azalmasından memnun olan arı üreticileri, bu yıl bal verimi ve kalitesinin artmasını bekliyor.

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Konya'nın Seydişehir ile Antalya'nın Akseki ilçeleri arasında yer alan Gidengelmez Dağları'nda 44 yıldır arıcılık yapan Hasan Kocademir, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 11 Mart'tan bu yana zamanının büyük bir bölümünü arılarının bakımıyla geçiriyor.

Hasan Kocademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1976 yılında arıcılık yapmaya başladığını anlattı.

Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yollarda trafiğin de önemli oranda azaldığını dile getiren Kocademir, "Arıların en büyük düşmanı olan hava kirliliği kalmadı, doğa temizlendi. Bu yıl üretimin artacağını umuyoruz. Araçların egzozlarından çıkan kirli hava arılara çok zarar veriyordu. Koronavirüs dolayısıyla bu zarar minimuma indi." diye konuştu.

Arıların 21 Haziran'dan sonra petekleri doldurmaya başlayacağını aktaran Kocademir, "Bu yıl arılar inşallah, temizlenmiş ve kendini yenilemiş doğada, çiçeklerden, nektarlardan petekleri daha fazla dolduracaklar. Çünkü fabrika bacaları durdu, trafik durdu, hava kirliliği kalmadı, doğa temizlendi. Bu yılın balları daha çok olacak, daha kaliteli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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"Bu yıl arı sütü, polen ve bal hasadının oldukça verimli geçeceğini öngörüyoruz"
Seydişehir Bal Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Çamlı da salgın sürecinde araçlardan doğaya egzoz gazı salınımının azaldığını söyledi.

Fabrikaların faaliyetlerini kısıtlaması nedeniyle bacalardan doğaya yayılan zararlı dumanların azaldığını aktaran Çamlı, "Yani doğayı kirleten, çiçekleri öldüren duman ve zararlı atık miktarı azalmış oldu. Arılar daha çok çiçekle buluştu. Bu da doğanın kendini yenilemesini sağladı. Bal hasadı eylül ayı başlarında yapılıyor. Henüz rekolte ve kalite açısından kesin bir şey söylemek zor ancak doğanın temizlenmesi nedeniyle bu yıldan umutluyuz. Hem rekolte hem kalite olarak bu yıl arı sütü, polen ve bal hasadının oldukça verimli geçeceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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