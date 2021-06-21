Arıcılık Akademisi’nde eğitimler başlıyor 

Kentte bal üretiminin artırılması ve Ankara balının dünyaya tanıtılması amacıyla kurulan “Arıcılık Akademisi”nde dersler, 23 Haziran’da başlıyor. Kurslara katılıp başarılı olan arıcılarla sözleşmeli arıcılık yapılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kurulan Arıcılık Akademisi ile arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamanın yanı sıra Başkent balı ile birlikte arı sütü, polen ve propolis gibi katma değer katacak bal üretiminin artırılmasını da hedefliyor.

Eğitimler, Ankara’nın 19 farklı ilçesinden katılımlarla Beypazarı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Çubuk ve Gölbaşı olmak üzere toplam 5 ilçede 1 gün teorik, 1 gün uygulamalı olarak düzenlenecek. 23 Haziran’da başlayacak eğitimlerin sonunda başarılı olan üreticilerin üreteceği arı ürünlerinin, Büyükşehir Belediyesi tarafından TAB/İl Birliği koordinasyonuyla pazarlanmasına yönelik sözleşmeli arıcılık yapılması planlanıyor. Böylece arı yetiştiriciliğinden arı sağlığına, koloni yönetiminden arı ürünleri üretimine kadar kursiyerlerin bilgi ve beceri seviyesi geliştirilirken Başkent’te “Sözleşmeli Arıcılık Projesi”nin de temeli atılmış olacak.

HEDEF: BAŞKENT BALINI MARKALAŞTIRMAK

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin Kahramankazan ilçesindeki uygulama çiftliğinde Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kurulan Arıcılık Akademisi’nde uygulamalı eğitimler yıl boyu belirlenen dönemlerde devam edecek.

Ankara İli Arı Yetiştiricileri Birliği üyesi arıcıların başvuruları kabul edilecek olup, üyelerin koordinasyonu İl Birliği tarafından yürütülecek. Arı Yetiştiricileri Birliği üyeleri ile başlayacak olan eğitimlerle, Başkent balının markalaştırılarak dünyaya tanıtılmasına da katkı sağlanacak.

UZMAN AKADEMİSYEN VE TEKNİK PERSONELDEN EĞİTİM

Başkentli yerli üreticinin arıcılığı bilinçli yapması hedeflenirken, eğitimler Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi akademisyenleri ve TAB bünyesindeki uzman teknik personel tarafından hem teorik hem de pratik olarak verilecek.

Yıl boyunca belirlenen dönemlerde devam edecek olan eğitimlerin ilçe ve tarihleri ise şöyle:

-23-24 Haziran-Beypazarı Kaymakamlık Konferans Salonu

-29-30 Haziran-Kahramankazan Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Uygulama Çiftliği

-6-7 Temmuz-Kızılcahamam Gençlik Merkezi

-13-14 Temmuz-Çubuk Aile Yaşam Merkezi

-27-28 Temmuz-Gölbaşı Kadınlar Lokali

Arıcılık Akademisi’nin eğitimlerine katılan arıcılar, Ankara Büyükşehir Belediyesinin arıcılara sağlayacağı tüm desteklerden öncelikli olarak ayrıca yararlanma şansına sahip olacak.

