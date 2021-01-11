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Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak

Tarım ve Orman Bakanlığı, arıcılık projelerine yüzde 50, kaz ve hindi yetiştiriciliği projelerine yüzde 75, ipek böcekçiliği projelerine yüzde 100 hibe desteği sağlayacak.
Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından arıcılık, ipek böcekçiliği ile kaz ve hindi yetiştiriciliğine sağlanacak hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcıların 22 Ocak'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

AA muhabirinin Arıcılık, İpek Böcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Proje Uygulama Rehberi'nden yaptığı derlemeye göre, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, üretim ve kalitenin yükseltilmesi için söz konusu alanlarda yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak modern işletmelerin kurulması ve makine, alet, ekipman alımına yönelik yatırımların desteklenmesi amaçlanıyor.

Arıcılık destekleme konuları, arı ürünleri üretiminde kullanılacak boş kovan, şurupluk, bal sağım çadırı, güneş paneli, makine, alet-ekipman ve seyyar arıcı barakası gibi malzemeleri kapsayacak.

Destekten, 81 ildeki Arı Yetiştiricileri Birliği veya Bal Üreticileri Birliğine üye, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) müracaat tarihi itibarıyla en az 3 yıldır kayıtlı, AKS'deki aktif kovan sayısı bakımından 50 ve üstü arılı kovana sahip, bal üretimine ilaveten bulunduğu bölge ve ekotip dikkate alınarak diğer arı ürünlerinden arı sütü, polen, propolis, arı ekmeği (perga), arı zehiri, apilarnilden en az ikisini üreteceğini taahhüt eden arıcılar faydalanabilecek.

İpek böceği yetiştiriciliği projesi kapsamında Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Muğla, Sakarya, Sivas, Tunceli ve Yozgat'ta, besleme evi inşaatı, makine, alet, ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi yatırımları desteklenecek.

Kaz ve hindi yetiştiriciliği kapsamında ise damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine, alet, ekipman alımı, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, alet, ekipman alımı yer alacak.

Kars'ta 1000 adet kapasiteli damızlık kaz, Ardahan, Kars, Muş ve Ordu'da 500'er adet kapasiteli ticari kaz ve Bingöl, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta 1000 adet kapasiteli ticari hindi yetiştiriciliği işletmeleri desteklenecek. Yatırım konularına göre gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilecek.

Desteklenecek yatırım konuları
Yatırım konularına göre hibe oranı, makine, alet- ekipman ve arıcı barakası alımı için arıcılıkta yüzde 50, besleme evi yapımı, makine, alet, ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi için ipek böcekçiliğinde yüzde 100, yeni inşaat yapımı, makine, alet, ekipman alımı için kaz ve hindi yetiştiriciliğinde yüzde 75 olarak uygulanacak.

Hibe desteklerine yönelik başvurular 22 Ocak 2021'e kadar yapılabilecek. Söz konusu süre, gerekli görülmesi halinde uzatılabilecek. Başvurular, İl Proje Yürütme Birimi (İPYB) tarafından, ilçelerde ilçe müdürlüğü tarafından kabul edilecek.

Başvurusu uygun olan yatırımcılar belirlenen kriterlere göre 5 iş günü içerisinde puanlanıp sıralanacak ve yatırıma uygun bulunan projeler onaylanacak.

Onaylanan yatırımcılara resmi bildirim yapılacak ve hangi yatırım konusuna başvurulmuş ise yatırımı tamamlaması için süreç başlatılacak.

Hibe limitleri belirlendi
Yatırım konularına göre desteklenecek kapasiteler ve hibe limitleri de belirlenirken, 1000 adet kapasiteli damızlık kaz kümes ve kuluçkahane inşaat yatırımlarında inşaat, makine, alet, ekipman için ödenecek hibe desteği 700 bin lirayı geçemeyecek.

1000 adet kapasiteli ticari hindi kümes inşaatı yapımı, alet, ekipman alımı için ödenecek hibe desteği 200 bin lirayı aşamayacak. Arıcılık desteklemesinde makine, alet, ekipman için ödenecek hibe desteği 30 bin lirayı geçemeyecek.

İpek böcekçiliği hibe desteği, toplu besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi yatırımlarında 1 milyon 100 bin lirayı, toplu besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı yatırımlarında 950 bin lirayı, tekli besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi yatırımlarında 120 bin lirayı, tekli besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı yatırımlarında 105 bin lirayı aşamayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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