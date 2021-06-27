Arıcılıkta Eğitim Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te arıcıların üretim ve pazarlama ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırarak, Ankaralı tüketicilere sağlıklı ve kaliteli bal ulaştırmak amacıyla arıcılık eğitimi başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in tarımsal değerlerini dünyaya tanıtmak için kırsal kalkınma hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkent’te arı üreticilerinin bilgilerini tazelemek ve tüketicilere sağlıklı ve kaliteli bal ulaştırmak amacıyla “Arıcılık Akademisi”ni kurdu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Ankara Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliği ile hayata geçirilen Arıcılık Akademisi’nde dersler başladı.



EĞİTİMLER 28 TEMMUZ’A KADAR DEVAM EDECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te arıcıların üretim ve pazarlama ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmak ve sözleşmeli arıcılığın temelini atmak için açılan Arıcılık Akademisi’nde dersler, 28 Temmuz’a kadar devam edecek.

Arıcılık eğitimi ile Başkent’te arıcılık mesleğinin gelişmesine ve teşvik edilmesine katkı sağlamanın yanı sıra Başkent Balı ile birlikte arı sütü, polen ve propolis gibi katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artırılması da amaçlanıyor.

BAŞKENT BALININ MARKALAŞMASININ ÖNÜ AÇILACAK, SÖZLEŞMELİ ARICILIK BAŞLAYACAK

Arıcılık Akademisi ile Başkent Balını markalaştırma adımı attıklarını da vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, teorik ve uygulamalı olarak verilen arıcılık eğitimi ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Eğitim programlarımız 2 gün sürecek 1 gün teorik 1 gün de uygulamalı olarak seçtiğimiz 5 koordinasyon merkezinde uygulanacak. Beypazarı’nda başladığımız eğitimlere Kahramankazan ilçesindeki Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin uygulama çiftliğinde kurduğumuz arılıkta devam edeceğiz. Arıcıların pazarlama ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmak ve sağlıklı ballara ulaştırmak için Arıcılar Birliği ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile çalışmalarımıza başladık. Elde edilen ürünler laboratuvar analizlerinden geçirildikten sonra marketlerde satışa sunulacak.”

Tüzün ayrıca bir üniversite ile protokol hazırlığı içinde olduklarını belirterek, geleneksel ve tamamlayıcı tıp’ta apiterapi denilen arı ürünleri ile tedavi yöntemine ilişkin çalışmalara da başlayacaklarını açıkladı.

Türkiye’nin çok çeşitli bitki örtüsüne sahip bir ülke olduğunu ve arıcılık için çok elverişli topraklara sahip olduğunu ifade eden Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ender Yarsan da şu değerlendirmelerde bulundu:

“Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Arıcılar Birliği ile bir protokol imzaladık. Eğitim süreci ilk olarak Beypazarı’ndan başladı. Bundan sonra diğer ilçelerde bu eğitime devam edeceğiz. Uygulama çiftliğimizde de bir arı ünitesi oluşturduk, çalışmalarımızı orada sürdüreceğiz.”

Teorik eğitimlerinin ilkine katılan Ankara Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Selçuk Solmaz ise Başkent’te arıcılık eğitiminin önemine şu sözlerle dikkat çekti:

“Ankara arıcılarının ciddi bir eğitime ihtiyacı vardı. Arıcılarımız bundan sonra üretime odaklanacaklar. Önceden ürettikleri ürünleri nasıl satarız diye tereddütleri vardı. Pazar sorunumuz da çözülüyor. En önemlisi girdileri nasıl sağlarız diye sıkıntılar yaşıyorduk. Sayın Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum. Bu çalışma ilimize şunu sağlayacak. Arıcılar sadece bal üretmeyecek Ankara’da polinasyon daha çok artacak ve daha çok yeşillenecek. Bu ortak protokolle üretici de çiftçi de kent de ülkemiz de kazanacak.”



ARI ÜRETİCİLERİ EĞİTİMLERE YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Beypazarı’nda uzman eğitmenler eşliğinde teorik ve uygulamalı verilen eğitimlere arı üreticileri yoğun ilgi gösteriyor.

Arı Yaşamı ve Biyolojisi, Koloni Bakımı ve Yönetimi, Ana Arı Üretimi, Ana Arı Üretim Planlaması, Arı Ürünleri Üretimi eğitimi uygulamalı olarak verilirken, Sözleşmeli Arıcılık Projesi ve Ankara’da Sözleşmeli Arıcılık Uygulama Planlaması eğitimi de teorik olarak veriliyor. Beypazarı’nda gerçekleşen uygulamalı ve teorik eğitimi veren Ziraat Mühendisi Alim Tutar, “Amacımız arıcılarımızın mesleklerini daha profesyonelce yapmasını sağlamak” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmayı artırmak için başlattığı eğitim projesine katılan arı üreticileri, hem bilgilerini pekiştirdiklerini hem de yeni bilgiler öğrendiklerini anlattılar:

-Alparslan Seçen: ‘‘Arıcılık benim hayalimdi. Yurt dışında özellikle Almanya’da yardımcı olarak bu sektörde çalıştım, 3 yıldır da düzenli olarak yapmaktayım. Arıcıları bilgilendirmek yerinde bir uygulama çünkü arıcılar ürettikleri ürünleri nereye göndereceklerini, nasıl değerlendireceklerini ve nasıl satacaklarını bilmiyorlar. Vermiş olduğu desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.’’

-Adil Fatih Çağlar: “Ziraat Mühendisiyim 3 yıldır arıcılık yapıyorum. Ankara Balı çok lezzetli ve değerli ama markalaşmadığı için gerekli ilgiyi göremedi. Ankara Balı’nın markalaşması için böyle bir eğitimi veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.’’

-Metin Eroğlu: ‘‘Ankara’da 20 yıldır arıcılık yapıyorum. Daha önce bildiğimiz bilgilere bugün yenilerini ekledik ve bizler için çok faydalı oldu.”

-Abidin Boztepe: “Arıcılık sektöründe çalışıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınma projelerini yakından takip ediyorum.”

-Ümit Karaaslan: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin arıcılara yönelik verdiği uygulamalı ve teorik eğitimlere katıldım. Benim için çok faydalı oldu ve bu sayede mesleğimizi daha profesyonelce yapacağız.’’

-Ahmet Kapullu: “Ankara’da 30 senedir arıcılık yapıyorum. Bilgi her zaman insana lazım olan bir şey. Ben de bilgilerime yenilerini katmak için geldim bizler için çok faydalı oldu.’’

