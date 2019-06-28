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Arılar kentin işlek sokağında oğul verdi

Sivas'ta kentin işlek sokağında bir apartmanın girişine yerleşen arılar, bir yetiştiricinin çalışmasıyla kutuya alındı.
Arılar kentin işlek sokağında oğul verdi

Sivas'ta, bir apartmanın girişine yerleşen arı oğulu, çevreye zarar vermemesi için bir yetiştirici tarafından kutuya alındı.

Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokağı'nda bir apartmanın girişinde arıların yerleştiğini gören vatandaşlar, tedirginlik yaşadı. Bazı vatandaşlar, kentin işlek sokağındaki arılardan kaçarken, bazıları ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı.

Bu sırada bölgede bulunan arı yetiştiricisi Mehmet Keçeli, olayı duyarak apartmanın önüne geldi. Keçeli, merdiven yardımıyla ulaştığı bölgedeki oğul yapan arıları, kovan şekline dönüştürdüğü karton kutuya aldı.

Keçeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, arıcılıkla uğraştığını söyledi. Bölgedeki bir mağazada çalışırken arıların oğul yaptığını öğrendiğini ve apartmanın önüne gelerek bunları bir kutuya koyduğunu söyleyen Keçeli, "Bu arılar sokmaz ama insanlar biraz tedirgin oluyor. Arıların karnı tok olduğu için insanlara zarar vermez." dedi.

Arıları özel kıyafet kullanmadan kutuya koyduğunu dile getiren Keçeli, oğul yapan arıları bahçesindeki arılığına götüreceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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