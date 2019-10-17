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Arınç'ın damadı FETÖ yargılamasından beraat etti

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın damadı olan eski Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Ekrem Yeter, FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada beraat etti.
Arınç'ın damadı FETÖ yargılamasından beraat etti

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyeliğinden yargılanan eski Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Ekrem Yeter, beraat etti.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Yeter ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, savcının esas hakkındaki mütalaasını celse arasında sunduğunu belirterek, sanık ve avukatlarına buna yönelik savunma yapmaları için söz verdi.

Mahkemeye savunmasını yazılı olarak sunduğunu belirten Yeter, örgüt üyesi olmadığını, hiçbir zaman yasa dışı faaliyetlerde bulunmadığını söyledi.

FETÖ'nün darbe girişimine karşı sosyal medyada paylaşımlarda bulunduğunu ifade eden Yeter, "Benim bu yapıyla hiçbir şekilde ilişkim olmamıştır. Dosyaya sunduğum sosyal medya paylaşımları da bunu kanıtlamaktadır. Vatanını, milletini ve bayrağını seven biriyim, beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Sanık avukatlarının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre Ekrem Yeter, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraat etti.

 

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