  • BIST 101.144
  • Altın 275,985
  • Dolar 5,7656
  • Euro 6,3908
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 14 °C
»

Arının soktuğu işçi emeklisi hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan Hasan Kolcu (54), arı sokması nedeniyle hayatını kaybetti.
Arının soktuğu işçi emeklisi hayatını kaybetti

İşçi emeklisi Hasan Kolcu, bugün arkadaşlarıyla birlikte güvercin beslediği Yunus Emre Mahallesi Karabucak mevkisindeki barakaya girdi. Ancak bu sırada Kolcu'yu bal arısı soktu.

Fenalaşması üzerine arkadaşları tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenilen Kolcu, yolda hayatını kaybetti. 

1 çocuk babası Hasan Kolcu’nun arı sokmasına karşı alerjisi olduğu, 6 ay önce de yine arı sokması nedeniyle 3 gün komada kaldığı ortaya çıktı. Kolcu,Tarsus’ta toprağa verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vanlı demir ustası yarım asırdır yaptığı sobalarla evleri ısıtıyor06 Kasım 2019 Çarşamba 14:41
  • Ihlara Vadisi'ne sonbaharda ziyaretçi akını06 Kasım 2019 Çarşamba 14:40
  • Fatih'te bir evde 4 kardeş ölü bulundu06 Kasım 2019 Çarşamba 09:20
  • Kadınlar çalışsın diye: Ebeveyne sanal dadı06 Kasım 2019 Çarşamba 09:13
  • '20 yıl da geçse oğlum gelene kadar burada oturacağım'06 Kasım 2019 Çarşamba 09:04
  • Dilenerek zengin oldu06 Kasım 2019 Çarşamba 06:40
  • Çocuklarımız Kime Emanet?06 Kasım 2019 Çarşamba 00:25
  • İmalat-I Harbiye’ye Dostluk Yakışır06 Kasım 2019 Çarşamba 00:21
  • Facebook logosunu değiştirdi: Yeni hali şaşırttı05 Kasım 2019 Salı 15:26
  • İran’ın kızıl altını: Safran05 Kasım 2019 Salı 15:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti